Für Sinti, Roma und Jenische noch heute trauriger Alltag: „Mitschüler haben gesagt, ich gehöre vergast“

Von: Vinzent Fischer

Am Platz der Opfer des Nationalsozialismus in München steht das Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma des NS-Regimes. Am 2. August wurde dieser Opfer des Holocaust gedacht. Noch heute wird die Minderheit der Sinti, Roma und Jenischen diskriminiert. © Marcus Schlaf/Archiv

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Jenische, Sinti und Roma systematisch verfolgt. Das Trauma prägt die Angehörigen bis heute. Weil Diskriminierung, Beleidigungen und Hass ihnen gegenüber in der Gesellschaft noch immer alltäglich sind. Zwei Jenische berichten über die traurige Realität.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Marianne und ihre Tochter Gina (Namen von der Redaktion geändert) tragen tiefe Narben. Auf den ersten Blick ist sie nicht sichtbar, doch Beleidigungen, Ausgrenzung und Hass haben ihre Spuren hinterlassen. Marianne (57) und Gina (17) sind Jenische aus dem Landkreis. Und für beide gehören Diskriminierung und Schikane auch heute noch zum traurigen Alltag. Die Jenischen sind eine in Westeuropa beheimatete Minderheit, die wie Sinti und Roma im Nationalsozialismus verfolgt wurden.

Sinti, Roma und Jenische wurden schon vor NS-Zeit verfolgt

Mariannes Großväter überlebten das Konzentrationslager. Ihr Opa mütterlicherseits war in einem Außenlager des KZ Dachau, der andere ein Jahr und zehn Monate in Buchenwald. Anschließend mussten beide in Kriegsgefangenschaft. Die Zeit hinterließ bei beiden tiefe Spuren: Während der eine Opa sehr hart geworden war und kein Lachen mehr duldete, sei der andere ein unscheinbarer und zurückgezogener Mann geworden, erinnert sich Marianne. Das Trauma verfolgt Mutter und Tochter noch bis heute: „Diese Narben fressen sich richtig rein“, meint Gina.

Schon vor der NS-Zeit wurden die Sinti, Roma und Jenische als sogenannte „Zigeuner“ systematisch verfolgt. 1926 wurde das „Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen“ erlassen. Im Bayerischen Landeskriminalamt gab es eine „Zigeunerpolizeistelle“, unter der Menschen mit der rassistischen Fremdbezeichnung erfasst wurden. Nach dem Ende der NS-Zeit wurde die Dienststelle zwar in „Landfahrerzentrale“ umbenannt, doch erst 1965 endgültig geschlossen. Rainer Burger vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma spricht von einer „zweiten Verfolgung“.

Diskriminierung von Jenischen an der Schule allgegenwärtig: „Mitschüler haben gesagt, ich gehöre vergast“

Rund 12 000 Sinti, Roma und Jenische leben heute in Bayern, schätzt Burger. Er vermutet jedoch eine noch viel höhere Zahl. Denn obwohl sie in allen Gesellschaftsschichten vertretbar sind, seien Sinti, Roma und Jenische für viele unsichtbar. „Wir sprechen hier auch von einem Outing“, sagt Burger. „Wenn ich das sage, habe ich nichts Positives zu erwarten, sondern leider nur Negatives“.

So war es auch bei Gina. Selbst geoutet hat sie sich allerdings nie, sie wurde geoutet. Nur einer Handvoll Leute außerhalb der Gemeinschaft konnten sich Gina und ihre Mutter überhaupt anvertrauen. „Niemand an der Schule wusste, was ich bin“, erzählt die 17-Jährige. „Ich hatte als Kind nicht viele Freunde. Eltern haben nicht erlaubt, dass ihre Kinder bei mir übernachten.“ Als sich Ginas Freundin, ein Roma-Mädchen, mit einer Klassenkameradin streitet, kommt ihre Identität ungewollt ans Licht.

Die Lehrer waren auf einmal gegen mich. Mitschüler haben gesagt, ich gehöre vergast. Ich wurde bespuckt, ausgelacht und habe böse Blicke geerntet.

„Das hat sich dann schnell an der Schule herumgesprochen“, erinnert sich Gina, und es hatte schwerwiegende Konsequenzen: „Die Lehrer waren auf einmal gegen mich. Mitschüler haben gesagt, ich gehöre vergast. Ich wurde bespuckt, ausgelacht und habe böse Blicke geerntet.“ Der Höhepunkt der Schikanen: Auf Ginas Schulbank wird ein Hakenkreuz mit der Aufschrift „Hau’ ab, Zigeuner“ eingeritzt.

Antiziganismus hat psychische Folgen

Anstatt sie zu unterstützen, will der Lehrer gemeinsam mit dem Rektor den Tisch aus dem Zimmer schaffen. Gerade noch rechtzeitig kann sie ein Bild von dem Hakenkreuz machen. Eine Strafanzeige des Landesverbands wird später jedoch fallengelassen. Zurück blieben „krasse Angst, Trauer, aber auch Wut“. Gina litt als Folge auch an psychischen Problemen.

Auch auf den Tod ihres Vaters nahmen die Mitschüler keine Rücksicht, ganz im Gegenteil: „Sie riefen: Spring aus dem Fenster, er wartet auf dich“, erinnert sich Gina, den Tränen nah. Erst zuletzt wurde sie wieder Opfer eines Angriffs: Auf dem Heimweg wurde sie von einer ehemaligen Klassenkameradin beleidigt und bespuckt. Als sich die 17-Jährige wehrt, fliegen die Fäuste. Gina kassiert ein blaues Auge und den Spruch: „Bei der Polizei glaubt dir dreckigen Zigeunerin eh keiner was“.

Studie: Sinti und Roma sind die unbeliebteste Minderheit in Deutschland

In einer repräsentativen Befragung für die Studie „Flucht ins Autoritäre“ wollten 2018 56 Prozent der Deutschen keine Sinti und Roma in ihrer Gegend. Damit sind sie die unbeliebteste Minderheit in Deutschland. Antiziganismus heißt diese Form des Rassismus, die sich gegen Sinti, Roma und Jenische richtet. Die Diskriminierung ist noch immer weit verbreitet: Wenn man gewisse Nachnamen trage oder in bestimmten Straßen lebe, werde man schnell „in einen Topf geworfen“, so Rainer Burger. Sinti und Roma tragen oft eine „Sündenbock-Funktion“.

Auch Marianne hat das am eigenen Leib erlebt. Sie wohnte als Kind in einer Straße mit vielen anderen Sinti und Roma. „Die Leute haben vor uns gewarnt, wir waren das asoziale Volk. Da dürft ihr nicht runter, haben sie gesagt“, erinnert sich die 57-Jährige. „Es hat geheißen: Die sind dreckig, die haben Läuse“. Diese Vorurteile hätten „nichts mit der Realität zu tun“, sagt Rainer Burger. Doch bis heute enden die Schikanen nicht. „Deswegen outet sich auch keiner“, stellt Marianne resigniert fest.

„Der Rassismus ist anerzogen“: Betroffene fordern mehr Akzeptanz und Anerkennung

Immer verlassen können sie sich dagegen auf ihre Familie. „Das ist für alle Angehörigen der sichere Rückzugsort“, erklärt Rainer Burger. Genauso wie die Jenische Sprache, die Gina und Marianne fließend beherrschen. Etwas besser könne sie noch Romanes, die Sprache der Sinti und Roma, meint die 17-Jährige. In den sozialen Netzwerken haben beide Anschluss zu andere Sinti, Roma und Jenischen gefunden.

Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir einen Wohnwagen kaufen und losziehen.

„Der Rassismus ist anerzogen“, meint Marianne. Schulen müssten deshalb mehr Bildungs- und Aufklärungsarbeit betreiben, damit Sinti, Roma und Jenische endlich mehr Akzeptanz in der Gesellschaft fänden. Für die Jenischen fordert sie eine Anerkennung als „Nationale Minderheit in Deutschland“, wie sie die Sinti und Roma schon seit 1995 haben, „denn auch unsere Menschen sind im KZ ermordet worden“. Die Jenischen hätten dadurch „mehr Schutz und könnten geschützter auftreten“, hofft Marianne. „Man muss uns nicht mögen, aber man muss uns akzeptieren“, appelliert Gina. „Die Gesellschaft muss offener werden.“

Frei leben: Das ist das Lebensmotto der Jenischen. „Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir einen Wohnwagen kaufen und losziehen“, sagt Marianne. Am liebsten wäre sie unterwegs und hätte ihr Zuhause dabei immer bei sich, meint auch Gina. Beide wollen die alten Traditionen wie das Musizieren und ihre Sprache aufrechterhalten. Sie hoffen darauf, irgendwann von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Damit sie endlich ohne Angst und in Freiheit leben können. (vfi)

