Tölzer Firma Sitec Aerospace heißt jetzt SAM

Die Sitec Aerospace GmbH firmiert jetzt unter dem Namen SAM.

Der bekannte Tölzer Luftfahrtzulieferer verschmilzt mit seiner bisheriger Tochterfirma aus Mühldorf am Inn. Fürs Personal bleibt alles beim Alten. Allerdings wird die gesamte Gruppe neu ausgerichtet - mit Fokus auf eine weitere Branche.

Bad Tölz – „Sitec Aerospace“ ist einer der wichtigsten und bekanntesten Namen in der Tölzer Unternehmenslandschaft. Doch dieser Name gehört nun der Vergangenheit an. Seit wenigen Tagen heißt der Luftfahrtzulieferer mit Sitz an der B13 am Ortseingang von Bad Tölz offiziell „SAM GmbH“. Das ist nicht nur eine Namensänderung, sondern geht einher mit der Verschmelzung mit der Burkhard GmbH in Mühldorf am Inn.

Was rechtlich ein wichtiger Schritt ist, verändert in den alltäglichen Abläufen am Firmensitz in Bad Tölz vorerst wenig, wie Geschäftsführer Harro Harms gegenüber unserer Zeitung erklärt. Die Burkhard GmbH war schon bisher ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von Sitec. Laut der Internetseite von Burkhard handelt es sich um ein „innovatives mittelständisches Unternehmen mit mehr als 100-jähriger Firmengeschichte“. Heute sei es ein „Hightech-Unternehmen mit internationalem Format“, das sowohl die Luftfahrtindustrie als auch den klassischen Maschinen- und Anlagenbau beliefere. Harms nennt als Beispiel für wichtige Kunden Hersteller von Zerspanungsanlagen.

Laut Harms war Burkhard schon lange ein Zulieferer von Sitec, als die Tölzer den seinerzeit ins Trudeln geratenen Mühldorfer Betrieb 2014 ganz übernahmen. Beide wiederum waren und sind nun als Ganzes Tochtergesellschaften des Konzerns „Singapore Aerospace Manufacturing“ mit Sitz in Singapur.

Die jetzige vollständige Zusammenlegung zu einem einzigen Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Tölz und Harms als Geschäftsführer stellt Letzterer als „Folge einer strategischen Neuausrichtung der gesamten SAM-Gruppe“ dar. Diese lege den Fokus nicht mehr nur auf die Luftfahrt, sondern wolle zunehmend auch die „großen Potenziale der Maschinenbauindustrie heben“.

Schon bisher arbeiteten Harms zufolge Sitec und Burkhard „in verschiedenen Bereichen standortübergreifend eng und erfolgreich zusammen“. Das werde sich jetzt noch intensivieren. In der Zukunft sei es denkbar, dass auch in Bad Tölz einmal Produkte für Kunden aus dem Maschinenbaubereich hergestellt werden. „Das wird sich ausnivellieren.“ Das heiße aber keinesfalls, dass der Bereich Luftfahrt aktuell weniger lukrativ sei. „Ganz im Gegenteil“, sagt Harms, „beide Bereiche boomen“.

Die Standorte in Bad Tölz und Mühldorf bleiben einer Mitteilung zufolge unverändert erhalten. Die 57 Burkhard-Mitarbeiter seien von der Sitec Aerospace GmbH übernommen worden, die bis dato rund 180 Mitarbeiter hatte. „Die bisherige Gesellschaft wird in ihrer Struktur in Mühldorf am Inn beibehalten, jedoch organisatorisch in den Betrieb der Sitec Aerospace GmbH eingegliedert“, heißt es weiter.

Das Firmenschild vor dem Betrieb an der B13 soll dieser Tage ausgetauscht werden. Die drei Buchstaben SAM prangten dort allerdings ohnehin schon seit 2019, als der Singapurer Mutterkonzern allen seinen weltweiten Töchtern einen einheitliches Markenauftritt unter dem „SAM“-Logo verordnete. Was erhalten bleibt, ist übrigens der Straßenname „Sitecpark“ – auch wenn der dort ansässige Betrieb jetzt anders heißt.

Ursprünglich gegründet wurde das Unternehmen 1974 unter dem Namen Sitec-Präzisionstechnik GmbH in Miesbach und zog 2008 nach Bad Tölz um. Hier produziert die Firma neben kleineren Fahrwerken, mechanischen Systemen und Flugsteuerungen im Wesentlichen Stellantriebe und Ventile, die in unterschiedlichen Konfigurationen nahezu in jedem zivilen Passagierflugzeug weltweit eingebaut werden.

