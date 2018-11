Situation der Pflege in Tölz: Seniorenheime müssen Anfragen abweisen

50 Jahre Pater-Rupert-Mayer-Heim: Podiumsdiskussion

Seit einem halben Jahrhundert steht das Pater-Rupert-Mayer-Heim in Bad Tölz in der Trägerschaft des Münchner Marienstifts. Gefeiert wurde dieser runde Geburtstag am Donnerstag zusammen mit den beiden anderen Tölzer Seniorenheimen.