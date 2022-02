Skateboard-Tricks am Isarstrand

Von: Andreas Steppan

Tricks vor schöner Kulisse: Skateboarder Tom Kleinhans hatte am Donnerstag an der Isar eine Mini-Ramp aufgebaut. © Pröhl

Skateboard-Fahrer am Isarstrand: Dieser nicht ganz alltägliche Anblick bot sich jetzt in Bad Tölz.

Bad Tölz - Am Donnerstagnachmittag hatten Tom Kleinhans (27), auch bekannt unter dem Spitznamen Tom Cat, und Michael Iurato (26) eine Mini-Ramp aufgebaut. Während der eine dort kleine Kunststücke zeigte, machte der andere Fotos und filmte.

Kleinhans betreibt in Bad Tölz eine Skateboardschule. Vor der schönen Kulisse drehten er und sein Mitstreiter Youtube-Videos: „Damit jeder von zu Hause aus ein paar Tricks lernen kann“, sagte der 27-Jährige. Gerade im Winter nutze er für die Kurse normalerweise oft Hallen, die aber wegen der Corona-Pandemie teils geschlossen seien.

Mini-Ramp aus Multiplex und Holz

Doch „Tom Cat“ entwickelte Erfindungsreichtum. Mit seinen Kollegen baute er eine Mini-Ramp aus Multiplex und Holz. „Zusammengeklappt passt sie in den Kofferraum“, sagt er. Und sie lasse sich überall schnell aufbauen – sei es im Wald oder eben an der Isarpromenade. Die Mini-Ramp sei mit ihrer übersichtlichen Höhe von 50 Zentimetern und einer Steigung von 45 Grad auch gut zum Üben für Anfänger geeignet. Tom Kleinhans selbst ist freilich Sportanlagen etwas anderer Dimension gewöhnt. Er ist amtierender bayerischer Meister in der Disziplin „Halfpipe“. Auf so einer Halfpipe rollt er dann auf seinem Brett im 90-Grad-Winkel drei Meter nach oben.

