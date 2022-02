So feiern die Tölzer den Valentinstag

Von: Felicitas Bogner

Viele Paare feiern am 14. Februar den Valentinstag. Andern bedeutet der Tag wenig. © Annette Riedl/dpa

Der Valentinstag ist der Tag der Liebenden. Während manche den Tag mit ihrem Partner verbringen und ihre Liebe feiern, bedeutet für andere der 14. Februar nichts besonderes.

Bad Tölz - Man kommt auf den Straßen ab Anfang Februar den Werbeplakaten kaum aus. Überall springen einem Rosen und Herzen entgegen. Die einen lieben ihn, für die anderen ist er eher ein Kommerztag: Am 14. Februar ist Valentinstag. Wir haben uns in die Tölzer Marktstraße umgehört wer den Valentinstag feiert.

Jana Schwarm: „Mein Mann und ich feiern den Valentinstag jedes Jahr. Denn am 14. Februar ist schließlich auch unser Hochzeitstag. Das ist für ihn nicht schlecht, dadurch dass alle Blumengeschäfte werben, kann er den Hochzeitstag quasi nicht vergessen. Normalerweise gehen wir dann an dem Abend immer zu zweit und ohne Kinder zum Essen oder unternehmen etwas Schönes.“

Jana Schwarm (40) Auszubildende aus Bad Tölz. © arp

Benedikt Berger: „Für mich ist der Valentinstag absolut kein Anlass, um etwas zu feiern. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich finde, es braucht dieses vorgeschriebe Datum nicht, um jemandem zu sagen, dass man ihn gern mag. Das kann man doch auch an jedem anderen Tag machen. Im Großen und Ganzen habe ich mir auch noch nie wirklich Gedanken über dieses Datum gemacht.“

Benedikt Berger (22) Gartenbauer aus Geretsried. © arp

Michaela Schamberger: „Da ich aktuell alleinstehend bin, feiere ich heuer den Valentinstag nicht. Als Single finde ich es aber auch nicht schlimm, wenn der Tag kommt. Aber wenn ich in einer Beziehung war, dann haben wir den Valentinstag meistens schon gemeinsam gefeiert. Entweder wir waren Essen, oder ich habe Blumen bekommen. Das fand ich damals schon immer schön.“

Michaela Schamberger (53) Lehrerin aus Bad Tölz. © arp

Manuela Koch: „Für meinen Mann und mich ist der Valentinstag kein Anlass, um unsere Liebe auszudrücken. Ich finde, das kann man an jedem anderen Tag auch machen. Dazu sind es auch eher die spontanen, unerwarteten Geschenke und Gesten, die mich so richtig freuen. Genauso halte ich es mit dem Muttertag. Natürlich sollte es jeder so handhaben, wie er sich wohl fühlt.“

Manuela Koch (52) Sekretärin aus München. © arp

