So macht der Hechenberger „Moarwirt“ die Wirtshauskultur fit für die Zukunft

Von: Elena Royer

Sind im Fernsehen zu sehen: Isabella und Sebastian Miller vom „Moarwirt“ in Hechenberg. © Arndt Pröhl

Die Doku „Wirtshaus mit Zukunft“ läuft an diesem Montag, 25. April, im Bayerischen Fernsehen. Mit dabei ist der Hechenberger „Moarwirt“.

Dietramszell – Kaum etwas anderes wird so sehr mit Bayern in Verbindung gebracht wie seine traditionelle Wirtshauskultur. Doch das Wirtshaussterben ist seit Jahren ein Thema, das durch Corona noch verschärft wurde. Damit Gaststätten die kommenden Jahre überstehen, braucht es einfallsreiche Wirte, die sich trauen, neue und oftmals ungewohnte Wege zu gehen.

Wirtshauskultur fit fürs neue Jahrtausend machen

Das ist auch der Plan von Sebastian Miller, der gemeinsam mit seiner Familie in Hechenberg bei Dietramszell den „Moarwirt“ betreibt. Am Montag ist er im Bayerischen Fernsehen zu sehen. In der Reihe „Bayern erleben“ läuft am Abend die Doku „Wirtshaus mit Zukunft“. Darin werden laut BR „findige Menschen, die die Wirtshauskultur fit fürs neue Jahrtausend machen“ vorgestellt. „In der Doku werden mehrere Konzepte gezeigt“, erklärt Miller. „Sie sind alle potenziell zukunftsträchtig, aber komplett unterschiedlich.“

In Holzkirchen bei Ortenburg gab es früher fünf Wirtshäuser, mit der Zeit schlossen sie alle. Doch dem Dahinsiechen des Ortslebens stellt sich ein Dorfverein entgegen. Der sanierte mithilfe der Gemeinde das leerstehende Wirtshaus und betreibt es seitdem als Treffpunkt für Vereine. Ein anderes Konzept verfolgt ein Paar in Kallmünz, das ein gehobenes Restaurant in ein bodenständiges Wirtshaus zurückverwandelt hat, um so die Einheimischen im Ort wieder mehr anzusprechen.

In Hechenberg dreht sich alles um Nachhaltigkeit

Bei den Millers in Hechenberg dreht sich alles um Nachhaltigkeit. „Uns liegen Nachhaltigkeit, Regionalität und die Zusammenarbeit mit den Landwirten am Herz“, erklärt Miller. „Denn jeder profitiert davon.“ Für den 42-Jährigen steht fest: „Es werden nur die Wirte überleben, die sich etwas einfallen lassen.“ Miller befürchtet, dass im nächsten Jahr mindestens 30 Prozent der Restaurants schließen werden. Woran das liegt? „Zum einen an den Nachwirkungen von Corona, aber auch an den gestiegenen Rohstoffpreisen und dem Fachkräftemangel.“

Auch bei „Mein Lokal, dein Lokal“ war der „Moarwirt“ schon dabei

Neu war die Erfahrung, ein Kamerateam im Wirtshaus zu haben, für Miller nicht. Von der „Kabel eins“-Sendung „Mein Lokal, dein Lokal“, bei der er im vergangenen Jahr mitgemacht hat, kannte er das schon. „Der Dreh jetzt hat zweieinhalb Tage gedauert“, erzählt er. „Aber das war dieses Mal ganz anders. Diesmal waren viel weniger Leute im Drehteam – nur drei. Die waren mit in der Küche, sind mit auf die Rinderweide gegangen und zu den Schweinen beim Landwirt.“ Beworben haben sich die Millers übrigens nicht für die Sendung. „Wir wurden angefragt“, erklärt Miller. „Der BR hat unser Konzept gesehen und gemeint, das würde gut reinpassen.“

Weitere Infos: Die Sendung „Wirtshaus mit Zukunft“ läuft am Montag, 25. April, um 21 Uhr in der BR-Reihe „Bayern erleben“.

