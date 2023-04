Soby-Winterspiele in Bad Tölz: „Sind gleich wieder mit dabei“

Einen Medaillensatz als Dankeschön für das Engagement bei den Special-Olympics-Winterspielen gab es für die beteiligten Vereine und Gemeinden. © cs

Die Special Olympics Bayern in Bad Tölz waren ein buntes Sportfest. Jetzt gab es einen Rückblick – und Gold, Silber und Bronze als Dankeschön für die Vereine.

Bad Tölz – „Ist euch schon aufgefallen, dass es jedes Mal, wenn Soby da ist, schneit?“, fragte Karsten Bauer vom Organisationskomitee grinsend in die Runde und erntete amüsierte Zustimmung. Tatsächlich schneite es in Bad Tölz, als sich zwei Monate nach den Winterspielen der Special Olympics Bayern (Soby) nochmals Vereine und Verantwortliche im Kurhaus zu Manöverkritik und Bilanz trafen. Es schneite eher unerwartet, als wolle auch der Isarwinkler Wettergott nochmals den Soby-Verantwortlichen signalisieren, dass man auch für künftige Bewerbungen sozusagen „Schnee bei Fuß“ stehe. Sebastian Stuhlinger von der Soby-Landeszentrale muss das auch gespürt haben, als er mutmaßte: „Vielleicht sehen wir uns ja in einigen Jahren wieder.“

Ohne die Ehrenamtlichen wäre das nicht möglich gewesen

Neben den Wetterbedingungen und der Euphorie der Athleten mit geistiger Behinderung waren es das Engagement der Wettkampforganisatoren, der Vereinsvertreter und Schulen, die das Mega-Event möglich gemacht hatten. „Die wenigsten werden vorher gewusst haben, was sie erwartet“, sagte Erwin Horak, Präsident von Special Olympics Bayern (Soby). „Aber jetzt wissen sie, was da an Freude, Begeisterung und Dankbarkeit von Seiten der Sportler herüberkommt. Aber ohne Ihren Einsatz und die Kraft des Ehrenamtes wäre das nicht möglich gewesen.“

Mehner: „Die Spiele haben Tölz und der Region gutgetan“

Ins selbe Horn stieß der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner und zog sein Fazit: „Die Spiele haben Tölz und der Region gutgetan.“ Alles habe wunderbar ineinandergegriffen. Die Stadt wolle sich nicht mit anderen Ausrichtern vergleichen, aber: Die Tage der Winterspiele „haben wir extrem genossen. Der Funke ist übergesprungen.“

Das bestätigten auch die ins Kurhaus gekommenen Vereinsvertreter. Auch das von Soby immer wieder beschworene Motto der Nachhaltigkeit beim Thema Inklusion hat im Isarwinkel offene Ohren gefunden.

Inklusionssport wird bei den Vereinen weiter betrieben

Der Lenggrieser Skiclub möchte einen Staffelwettbewerb mit Teams aus Sportlern mit und ohne Handicap wieder aufleben lassen. Und sollten die Soby-Winterspiele wieder mal in die Region kommen, „sind wir gleich wieder mit dabei“, versprach Toni Danner vom SC Lenggries.

Nadia Bruch vom Turnverein hatte die Disziplin Floorball vorher gar nicht gekannt. Und dann das: Bei den Wettbewerben seien die Ränge voll gewesen, es habe Mordsstimmung geherrscht. Eine Stadtrats-Auswahl habe mitgespielt und sei geschlagen worden. Das Ende vom Lied: Nach Ostern werde sich die inklusive Floorballgruppe des Vereins weiter regelmäßig treffen. Eine inklusive Gruppe gibt es auch beim Tanzsportclub Tölzer Land schon, berichtete Vorstand Markus Zimmer. „Wir überlegen, ob wir eine zweite Gruppe aufmachen.“ Und am 13. Mai werde der Tanzsportclub in seinen Räumen oberhalb des Hallenbads ein orientalisches Tanztheater aufführen. „Da nehmen auch Menschen mit Behinderung teil.“ (cs)

