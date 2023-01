Soby-Winterspiele in Tölz: Hier sind Straßen, Wege und Parkplätze gesperrt

Ein Schild an der Nockhergasse weist auf die bevorstehende Sperrung hin. © Mel

Bad Tölz bereitet sich auf die Soby-Winterspiele vor, die am Montag starten. Einige Tage davor und auch während der Veranstaltungen muss mit Einschränkungen im Straßenverkehr gerechnet werden.

Bad Tölz – Während der Soby-Winterspiele in Bad Tölz kommt es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Wie unschwer zu sehen ist, laufen die Aufbauarbeiten für die Veranstaltungen an der Isarpromenade bereits. Daher kam es bereits in den vergangenen Tagen zu Einschränkungen auf dem nördlichen Fußweg der Isarbrücke und dem Amortplatz (Fläche des ehemaligen Kiosks) bis zum Fußweg zur Isar.

Für den Abbau am Freitag, 27. Januar, ist hier noch einmal von 13 bis 17 Uhr gesperrt. Vom Amortplatz bis zum Fußweg zur Isar kann es zu Einschränkungen kommen. Diese dauern ab sofort bis 27. Januar täglich von 7 bis 18 Uhr.

Während Einmarsch der Athleten: Brücke einseitig gesperrt

Auch einige Parkmöglichkeiten fallen ab sofort bis zum 27. Januar weg. Dazu gehören die Parkbucht vor der „Laufwerkstatt“ am Amortplatz und die Parkbucht vor der Bäckerei Büttner am Amortplatz (jeweils von 7.30 bis 20 Uhr). Eingegrenzt ist der Parkbereich am Parkplatz P4 an der Königsdorfer Straße (jeweils von 6 bis 20 Uhr) und am P8 an der Hindenburgstraße (ab 23. Januar jeweils 8 bis 17 Uhr).

Fußgänger im Bereich der Isarbrücke und der Isarpromenade müssen während der nächsten Zeit bis einschließlich 27. Januar mit leichten Einschränkungen rechnen (Samstag, Sonntag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr).

Während des Einmarsches der Athleten am Montag, 23. Januar, sind der nördliche Fußweg der Isarbrücke sowie eine Fahrspur stadtauswärts sowie der Amortplatz bis zum Fußweg an der Isar zwischen 18 und 18.30 Uhr vollständig gesperrt.

