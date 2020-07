Jahreszeitenbrot von „Unser Land“ schmeckt nach Sommer

Bei einigen Bäckern im Landkreis gibt es in den kommenden Wochen wieder eine besondere Spezialität: das sogenannte Jahreszeitenbrot. „Unser Land“ wurde dafür nun sogar auch ausgezeichnet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei einigen Bäckern im Landkreis gibt es in den kommenden Wochen wieder eine besondere Spezialität: das sogenannte Jahreszeitenbrot. Heuer ist es ein Kräuterspitz mit Petersilie, Schnittlauch und Rucola, das gut in den Sommer passt. Die Spezialität wurde jetzt beim „Speckerbäck“ in Bad Heilbrunn offiziell vorgestellt.

Viele Traditions-Bäckereien aus dem Landkreis dabei

Zehn der neunzehn in der Solidargemeinschaft „Unser Land“ zusammengeschlossenen Bäcker haben sich entschieden, auch in diesem Jahr wieder ein der Jahreszeit entsprechendes Brot anzubieten. Im Landkreis sind die Bäckerei Detter in Bad Tölz, die Traditionsbäckerei Eberl in Bichl, die Bäckerei Lugauer in Benediktbeuern, der „Speckerbäck“ in Bad Heilbrunn und der „Schmid-Bäck“ in Geretsried mit von der Partie. Alle Bäckereien eint, dass sie für das Jahreszeitenbrot das gleiche Rezept verwenden. Einzig in der Zubereitung unterscheiden sie sich, und so kommen am Ende ganz unterschiedliche Brote dabei heraus.

Fokus auf regionalen Produkten

Laut Adriane Schua von „Unser Land“ liegt bei dem Jahreszeitenbrot der Fokus auf der Regionalität. Fast alle Zutaten stammten aus dem Einzugsbereich der Solidargemeinschaft. Die Idee hinter dem Jahrezeitenbot ist laut Schua, den Fokus auf die heimischen Erzeuger, in diesem Fall die Bäckereien, zu lenken. Mit solch gezielten Aktionen versuche man, bei den Menschen „das Wissen über regionale Kreisläufe herzustellen“. Nur so könne man die Kunden auch für den bewussten Kauf regionaler Produkte gewinnen. Laut Konrad Specker vom „Speckerbäck hat gerade die Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig Regionalität sein kann: „Wenn du vom weltweiten Handel unabhängig bist, kannst Du weiterarbeiten“.

Renommierter Branchenpreis für Solidargemeinschaft „Unser Land“

Dass „Unser Land“ mit seinem Marketingkonzept des „Jahreszeitenbrots“ den Zeitgeist trifft, zeigt sich auch daran, dass das Projekt nun mit dem „Zacharias-Preis“ ausgezeichnet wurde. Die Ehrung gelte als der renommierteste Branchenpreis des Bäckerhandwerks, erklärt Adriane Schua. „Das Konzept stärkt nicht nur den Wert regionaler Produkte, sondern sensibilisiert auch die Kunden“, so die Begründung der Jury zur Preisvergabe.

Arndt Pröhl

Lesen Sie auch:

Neues Freizeitangebot für Kinder am Brauneck: Märchenstunde im Klettergarten

Abschied von Adi Detter, einem Tölzer Traditions-Bäcker

Hunde im Cohaus Kloster Schlehdorf verboten – aber nicht alle