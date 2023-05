Sommeridyll zum Arbeiten und Baden: Führung auf den Supren der Mann-Familie in Bad Tölz

Das ehemalige Sommerhaus der Familie Mann stand im Mittelpunkt der Führung, zu der Martin Hake (re.) rund 20 Interessierte begrüßte. © Näher

Mit einer kundigen Führung begaben sich Interessierte im Rahmen des Thomas Mann Festivals in Bad Tölz auf die Spuren der Literaten-Familie.

Bad Tölz – Man mag es kaum glauben, wenn man seinen kundigen Ausführungen zum Leben Thomas Manns und seiner Familie in Tölz lauscht. Doch der seit seiner Schulzeit hier beheimatete Martin Hake ist eigentlich Maschinenbauingenieur. „Historisch interessiert war ich aber immer schon“, erklärt er. Zum Thema Mann kam er auf Umwegen: „Albrecht von Schirnding hat 1999 im Garten der Villa einen Vortrag gehalten. Das war für mich der Anstoß, zum Thema zu recherchieren und mich immer weiter einzuarbeiten.“ Kurioses Zusammentreffen: Just wegen eines Vortrags von Schirndings im Rahmen des Festivals müssen einige Teilnehmer den spannenden Stadt-Rundgang auf Manns Spuren früher verlassen, was ihnen sichtlich schwerfällt. Die anderen nehmen Hakes Angebot, die komplette Runde zu drehen, die knapp zwei Stunden dauert, sehr gerne an.

Kinder genossen in Tölz paradiesische Freiheiten

Vom Treffpunkt Stadtbibliothek zieht die rund 20-köpfige Gruppe los Richtung Klammerweiher. Auf dem Weg käme man am alten Bahnhof vorüber, wäre der nicht längst abgerissen. „Die Manns reisten grundsätzlich mit der Bahn an, inklusive Kindermädchen und unzähligen Gepäckstücken“, berichtet Hake. Außerdem pflegte Mann zu besonderen kulturellen Münchner Ereignissen während der monatelangen Tölz-Aufenthalte mit der Bahn zurück in die Stadt zu fahren. Mit dem alten Bahnhof ist also ein authentischer Mann-Ort verschwunden. Doch Hake zeigt wenigstens ein paar historische Fotos von der vergangenen Pracht.

Dem Literatur-Nobelpreisträger und seiner Familie sind eine Reihe von Bäumen am Klammerweiher gewidmet. © Näher

Den Klammerweiher, in dem die älteren Mann-Kinder Erika, Klaus, Golo und Monika das Schwimmen lernten, gibt es hingegen noch. Damals war er die offizielle Badeanstalt der Stadt. Heute ziehen hier nur noch ein paar Schwäne ihre Runden. 1908 weilte Thomas Mann erstmals in Tölz und beschloss, hier künftig seinen Sommer-Aufenthalt zu nehmen. Natürlich standesgemäß im eigenen Haus – Pardon: der eigenen Villa. Dank logistischer wie finanzieller Unterstützung durch die ebenso vermögende wie gut vernetzte Familie seiner Frau Katia, geborene Pringsheim, konnte die neu erbaute Villa schon 1909 bezogen werden. Hake zeigt auf den alten Fotos, dass sie ganz alleine am oberen Rand einer großen Wiese gelegen war, was dem Ruhebedürfnis des Schriftstellers bei der Arbeit sehr entgegenkam. Hake skizziert den Weg von dort zum Bahnhof wie zum Klammerweiher. „Die Kinder sind hier mitten durch die Wiese gelaufen, wenn sie zum Baden gingen“, erläutert er.

Spannender Rundgang für Literaturfreunde

Den Wiesenweg schlägt er nun auch mit seiner Gruppe ein. Nachdem man das Ufer des Weihers mit der Baumreihe, die Mann und seinen ältesten Kindern gewidmet ist, verlassen hat, bewegt man sich heute allerdings durch völlig zugebautes Gebiet. Endlich stoppt der Trupp an einem umzäunten Grundstück. Das muss die Villa sein. Sofort werden die Kameras gezückt.

Die Tölzer Sommer seien den Mann-Kindern allesamt in bester Erinnerung geblieben, sagt Hake. „Sie genossen hier paradiesische Freiheiten – auch vom Münchner Schulunterricht, denn sie weilten hier viel länger, als die Sommerferien dauerten“, erfahren die erstaunten Besucher. Im Arbeitszimmer der Villa entstanden derweil große Teile von „Tod in Venedig“, die Anfänge von „Felix Krull“ und des „Zauberbergs“. Als erste Bebauung ringsum stattfand, fühlte sich Mann zunehmend gestört. „Außerdem wollte er die Sommer mehr am Wasser verbringen, der Klammerweiher konnte ihm das Meer natürlich nicht ersetzen“, erklärt Hake.

Paradies der Mann Kinder: Das Gartenhäuschen war ein Platz zum Spielen. Daneben liegt der Hund beerdigt. © Näher

So wurde das Haus 1917 verkauft. Heute befindet es sich im Besitz des Ordens der Armen Schulschwestern, die das Anwesen 1925 aus der Konkursmasse Otto Mensendiecks, der hier ein Landschulheim wie die Odenwaldschule hatte einrichten wollen, günstig erwarb. Eine Innenbesichtigung ist deshalb nicht möglich. Hake zeigt Pläne und alte Fotos.

„Café am Wald“ zeitgleich mit Villa entstanden

Und dann geht es auf das Grundstück zur Villa. Gegenüber dem Eingang steht ein Gartenhäuschen auf der Wiese. „Da haben die Kinder gespielt“, erläutert Hake. „Und der Hügel links daneben ist das Grab des Collies, der eben auf dem Foto von 1909 zu sehen war.“ Geht man um die Villa herum, eröffnet sich eine herrliche Weitsicht. Die allerdings damals noch gigantischer war: „Da hatte man freie Sicht bis zur Isar“, erzählt Hake. Auf dem Rückweg zur Innenstadt geht es vorüber am „Café am Wald“, zeitgleich mit der Villa entstanden, in dessen Pension die Manns ihre Gäste unterzubringen pflegten. Die Kinder dürften sich hier auch gerne zum Kuchen- oder Eisessen eingefunden haben.

Gibt es diesen Rundgang eigentlich regelmäßig? „Üblicherweise besteht nicht genügend Nachfrage“, erklärt Hake. „Deshalb mache ich das nur, wenn speziell Interessierte hier sind, so wie jetzt beim Festival.“ Umso mehr sei dieser spannende Rundgang allen Literaturfreunden bei nächster Gelegenheit ans Herz gelegt. (Sabine Näher)

