Sonne, Pizza, Freundschaft: Jetzt anmelden für Jugendfahrt an den Gardasee

Spaß, Action, Pizza und hoffentlich jede Menge Sonne am Gardasee: Das können Jugendliche heuer wieder bei der Ferienfahrt erleben, zu der die Jugendförderung in der zweiten Pfingstferienwoche einlädt.

Bad Tölz– Dass es sich lohnt mitzufahren, hat sich offenbar herumgesprochen. Als die Ferienfahrt, wie sie in den 1980er-Jahren noch üblich war, 2018 nach langer Pause wiedereingeführt wurde, beteiligten sich gerade einmal sechs Jugendliche. Heuer allerdings sind die bis zu 20 Plätze schon nahezu ausgebucht, wie Sozialpädagogin Johanna Gebretsadik berichtet. Davon sollte sich aber niemand entmutigen lassen, sich noch anzumelden, ergänzt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Es würden Wartelisten eingerichtet, über die Interessierte noch nachrücken könnten.

Mitfahren können alle Mädchen und Buben von 12 bis 15 Jahren. Auf dem Programm stehen zum Beispiel „klettern, schwimmen gehen, slacklinen und Pizza essen“, so Gebretsadik. Für die Jugendlichen sei es eine wichtige Erfahrung, „mal eine Woche auf sich allein gestellt zu sein, unabhängig von der Familie“. Zwei Sozialpädagogen und zwei ehrenamtliche Betreuer sind freilich mit dabei. Die Fahrt im vergangenen Jahr habe gezeigt: „Alle merken, dass sie in der Gruppe so angenommen werden, wie sie sind.“

Die Fahrt dauert von Montag, 17., bis Samstag, 22. Juni. Untergebracht sind die Teilnehmer in der „Villa Emma“ in Torbole am Gardasee. Dass die Kosten mit 188 Euro (inklusive Halbpension) erschwinglich sind, ist auch dem Sponsoring des Tölzer Taxiunternehmens Much zu verdanken.

Anmeldung

Anmelden kann man sich bis Freitag, 17. Mai, per E-Mail an jugendfoerderung@bad-toelz.de oder telefonisch unter der Nummer 0 80 41/33 52.

