Sozialdemokratin Filiz Cetin will Landrätin von Bad Tölz-Wolfratshausen werden

Die SPD schickt bei der Landratswahl Filiz Cetin (43) ins Rennen. Im Landkreis ist die Tölzerin politisch noch nicht in Erscheinung getreten, hat aber Erfahrung.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Die SPD schickt bei der Landratswahl2020 Filiz Cetin ins Rennen. Das gab der Kreisverband am Montagabend bekannt. Die 43-jährige Tölzerin fordert damit Amtsinhaber Josef Niedermaier (FW) heraus. Für die CSU bewirbt sich Anton Demmel um den Posten.

Im Landkreis ist Filiz Cetin zwar politisch noch nicht in Erscheinung getreten, ist aber in diesem Metier kein unbeschriebenes Blatt. 2014 kandidierte sie im Landkreis Landshut (Niederbayern) für den Kreistag und den Gemeinderat und gewann beide Mandate. Cetin hat türkische Wurzeln und ist in Göppingen (Baden-Württemberg) geboren. Vergangenen Sommer zog die alleinerziehende Mutter mit ihrem 16-jährigen Sohn nach Bad Tölz um.

„Mit meiner Kandidatur stehe ich für eine vernünftige, gut ausgebaute Infrastruktur im Landkreis sowie bezahlbaren Wohnraum“, erklärt sie. Ihr sei wichtig, „dass unsere Kinder auch ohne ,Mama-Taxi‘ mobil sein können, weil der Vollzeitjob diesen Service nicht zulässt“. Zudem ist es der Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen, die bei einer Krankenkasse beschäftigt ist, ein Anliegen, dass kommunalpolitische Gremien weiblicher und jünger werden.

Für den SPD-Kreisvorsitzenden Wolfgang Werner ist die Kandidatur ein Glücksfall. Er sagt: „Mit Filiz spielen wir auf Sieg. Wir wollen ins Finale einziehen.“ Nominiert werden soll die 43-Jährige in der Aufstellungsversammlung am Samstag, 13. Juli, um 10.30 Uhr im Tölzer „Binderbräu“.