Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen schafft Strafzinsen ab

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Auf Sparguthaben erhebt die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen keine Negativzinsen mehr. © IMAGO

Die aktuelle Entscheidung der Europäischen Zentralbank läutet bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen das Ende der Strafzinsen ein. Ab sofort werden keine Verwahrentgelte mehr berechnet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit dem Sparen war das lange so eine Sache: Wer viel Geld auf der hohen Kante hatte, lief Gefahr, dafür Strafzinsen zu bezahlen. „Verwahrentgelte“ hießen die offiziell – und die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen erhebt diese ab sofort nicht mehr, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Dieser Schritt folge auf die aktuelle Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins um 50 Basispunkte auf 0 Prozent zu erhöhen. Im Klartext: Die Gebühr für Guthaben auf Konten ist derzeit abgeschafft. „Endlich gehört das Verwahrentgelt der Vergangenheit an. Wir freuen uns, diese positive Entwicklung direkt an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben zu können“, so Thorsten Straubinger, Vorstandsmitglied der Sparkasse.

Seit 2016 verlangte die Sparkasse Strafzinsen von „einem kleinen Anteil der Kunden“

Seit 2014 verlangte die EZB von den Geschäftsbanken einen Zinssatz für deren Einlagen bei der Zentralbank, der zuletzt bei 0,5 Prozent lag. Ab 2016 gab die Sparkasse diesen Zinssatz in Form von Verwahrentgelten „an ausgewählte Kunden weiter“, so Alexander Potzka, Leiter Vorstandsstab/Personal, auf Anfrage. „Insgesamt war nur ein sehr kleiner Anteil unserer Kunden betroffen, mit denen wir stets im Gespräch waren.“ Die Freibeträge lagen bei 100 000 Euro für Einzelpersonen, bei 200 000 Euro für Ehepaare.

„In Zeiten hoher Inflation gewinnen sichere Geldanlagen eine zunehmende Bedeutung“

Mit ihrer Entscheidung habe die EZB nun die Zinswende eingeläutet. Straubinger: „Einlagen und damit die Verzinsung von Spargeldern rücken für unsere Kundinnen und Kunden nun wieder stärker in den Fokus. In Zeiten hoher Inflation gewinnen sichere Geldanlagen eine zunehmende Bedeutung, um so wenigstens einen Teil des Kaufkraftverlusts ausgleichen zu können.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.