Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen zieht Bilanz: „Nähe heißt nicht, in jedem Dorf eine Filiale zu haben“

Von: Andreas Steppan

Von einem „erfolgreichen Geschäftsjahr" berichteten (v. li.) Thorsten Straubinger, Christian Spindler und Renate Waßmer vom Vorstand der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen in ihrem Bilanz-Pressegespräch.

Mit der Schließung etlicher Filialen hat die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen vergangenes Jahr einige Kritik auf sich gezogen. Im Gegenzug baut das Geldinstitut sein Online-Angebot aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen hat in ihrem jährlichen Bilanzpressegespräch ihren Status als „Nummer 1“ unter den Geldinstituten im Landkreis unterstrichen. „Wir haben einen Marktanteil von 45,1 Prozent“, betonte Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer. Es wurde aber auch klar: Es sind bewegte Zeiten, in denen sich die Sparkasse behaupten muss. Corona, Inflation, Zinswende und Ukraine-Krieg: „Wir leben in volkswirtschaftlich historischen Zeiten“, sagte Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger. „Solche massiven Herausforderungen hat niemand von uns bisher erlebt.“

Sparkasse: Wo Filialen schlossen, ist Bargeldversorgung sichergestellt

Ganz abgesehen von den globalen Rahmenbedingungen erlebte die Sparkasse 2021 auch lokal so ihre Stürme: Nach der Schließung von zehn Filialen bis zum 31. Dezember – fünf davon wurden in Selbstbedienungsstationen umgewandelt – gab es in den betroffenen Ortschaften teils großen Protest.

Dort, wo die Filialen komplett schlossen, habe man aber mittlerweile Lösungen gefunden, um zumindest die Bargeldversorgung sicherzustellen, erklärte Straubinger. So gebe es in Gaißach, Bad Heilbrunn und der Jachenau nun Vereinbarungen mit der Raiffeisenbank im Oberland, dass Sparkassenkunden deren Geldautomaten gebührenfrei mitbenutzen können. In Walchensee trete eine solche Kooperation mit einem anderen Fremdanbieter am Mittwoch, 6. April, in Kraft. Für Icking werde noch an einer Lösung gearbeitet. Weitere Filialschließungen stünden aktuell nicht mehr an.

Trotz Filialschließungen: Sparkasse sieht sich „nahe am Kunden“

Waßmer machte klar: „In den jetzt geschlossenen Filialen kamen teils pro Stunde nur ein bis zwei Kunden vorbei.“ Und ihr Vorstandskollege Christian Spindler ergänzte: „92 Prozent der Geschäftsvorgänge fanden in den Filialen statt, die erhalten geblieben sind.“ Dabei handelt es sich um neun Filialen, davon sind sechs größere Beratungscenter.

Deswegen strich Spindler trotz des partiellen Rückzugs aus der Fläche weiterhin die „Nähe zum Kunden“ als wesentliche Qualität der Sparkasse hervor. „Nähe“ bedeute heute allerdings nicht mehr nur, „dass man in jedem Dorf eine Filiale hat“, sondern „dass man auf allen Wegen erreichbar ist, die der Kunde erwartet“.

Wegen Inflation: Sparkasse empfiehlt dringend, in Sachwerte zu investieren

Und in dieser Hinsicht hätten die Kunden „mit den Füßen abgestimmt“, sagte Waßmer. Von 60 242 Privatgirokonten würden 40 607 – also zwei Drittel – online geführt. Die Sparkassen-App werde von 20 440 Kunden genutzt – zehnmal so viele wie vor zehn Jahren. Die „Filiale digital“ sei heute diejenige mit den meisten Kundenkontakten und den meisten Mitarbeitern, ergänzte Straubinger. Die über 40 Kolleginnen und Kollegen der „digitalen Etage“ sitzen in der Sparkasse im Tölzer Badeteil.

Als besonderen Erfolg der Sparkasse wertete es Straubinger außerdem, dass es gelungen sei, über 5000 Sparpläne mit Wertpapieren zu verkaufen. Dass die Kunden sich zunehmend an Aktien heranwagen, sei „sehr gut für die Altersvorsorge“. Auch mit kleinen monatlichen Beträgen ab 25 Euro könne man weit kommen. Es handle sich also auch um eine gute Anlageform für das rund eine Drittel der Kunden, das pro Monat weniger als 100 Euro zur Seite legen könne.

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen rechnet mit Zinswende

Geld in Sachwerte wie Immobilien oder Aktien anzulegen, sei bei einer Rekordinflation von 7,3 Prozent eine dringende Empfehlung, so Straubinger. Doch sind Aktien angesichts der unklaren wirtschaftlichen Folgen von Krieg und möglichen Gasengpässen nicht eine unsichere Sache? Auf Zehn-Jahres-Sicht sei in der Historie die Rendite auf dem Aktienmarkt immer gut gewesen, entgegnete Straubinger. In der aktuellen Lage hätten viele Kunden zwar erhöhten Beratungsbedarf. „Aber wir erleben rationale, besonnene Entscheidungen und keine Panikverkäufe.“ Gerade in einer solch unsicheren Lage würden Kunden allgemein die Sparkassen als „sicheren Hafen“ suchen. „Krisenzeiten sind Sparkassenzeiten“.

Tatsächlich könnte in absehbarer Zeit das angelegte Geld aber auch wieder Zinsen abwerfen. „Wir rechnen damit, dass im dritten oder vierten Quartal die ersten Zinsschritte kommen“, sagte Straubinger. Alle Sparkassenkunden, die zuletzt zu günstigen Konditionen Kredite mit langer Laufzeit abgeschlossen hätten, würden profitieren. „Das ist jetzt Gold wert, denn bei einer Zinserhöhung könnte die monatliche Belastung beim Kredit für eine günstige Doppelhaushälfte leicht um 500 bis 800 Euro monatlich steigen“, so Straubinger.

Zinswende als „Rückkehr zur Normalität

Waßmer sieht in der sich abzeichnenden Zinswende eine Rückkehr zur Normalität. „Mit Zinsen wird unsere Ware wieder etwas wert“, sagte sie. Und Straubinger freute sich, „dass sich damit auch das leidige Thema der Strafzinsen erledigen wird und wir mit den Kunden nicht mehr über diese emotionale Sache sprechen müssen.“

