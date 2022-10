Bürgerpreis: Sparkasse ehrt junge Alltagshelden

Von: Felicitas Bogner

Die Gewinner der drei Ehrenpreise versammelten sich nach der Ehrung mit (hi., v. re.): Sandra Kresta, Martin Steinbach, Landrat Josef Niedermaier und Renate Waßmer. © arp

Ihr ehrenamtliches Engagement würdigte die Sparkasse Bewerbern zwischen 14 und 21 Jahren bei der Verleihung des Bürgerpreises 2022. Den ersten Preis heimsten Schülerinnen des St.-Ursula-Gymnasiums ein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach der pandemiebedingten Pause ehrte die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen am Donnerstagabend erstmals wieder das ehrenamtliche Engagement von Landkreisbürgern in Form der traditionellen Verleihung ihres Bürgerpreises. Zuletzt wurde der Preis im Jahr 2017 ausgelobt. Heuer standen die jungen Alltagshelden der Region unter dem Motto „U21: Wir packen’s an!“ im Fokus.

Wie es in Deutschland zugehen würde ohne die 40 Prozent aller Bürger, die sich ehrenamtlich in diversen Projekten und Vereinen einbringen, das will sich Sparkassen-Chefin Renate Waßmer überhaupt nicht vorstellen. „Die Motive jedes einzelnen Ehrenamtlichen sind so vielfältig wie die Art ihrer Tätigkeiten. Ohne ehrenamtliches Engagement sähe unsere Gesellschaft deutlich ärmer aus“, sagte sie in der Eröffnungsrede. Dazu erklärte Waßmer: „Dieses Jahr geht es bei der langen Tradition dieses Preises um die junge Generation, denn sie ist es, die die Zukunft von uns allen hochleben lässt.“

Zuletzt wurde der Preis 2017 ausgelobt - nun 2022 ist die Jugend dran

Auch der ehemalige evangelische Dekan Martin Steinbach richtete Grußworte an die circa 100 geladenen Gäste. „Ihr Engagement spiegelt Werte wider, ob es um Sport und Gesundheit oder Unterstützung Hilfsbedürftiger geht“, würdigte er die diversen Tätigkeiten. Dies trage zu dem freundlichen und hilfsbereiten Gesicht unserer Gesellschaft bei. Dass Engagement auf viele Arten möglich ist, zeigte die große Bandbreite der Bewerber: von herausragendem Engagement bei der Renovierung der Wasserwachthütte am Kirchsee bis hin zur Organisation der Deutschen Meisterschaft im Fingerhakeln.

Knapp 100 Bürger waren zur Verleihung des Preises ins Sparkassencenter Bad Tölz eingeladen. © arp

Insgesamt 18 Einsendungen habe die Jury – bestehend aus Renate Waßmer, Landrat Josef Niedermaier und Sandra Kresta vom Kreisjugendring – erhalten. „Und über jede einzelne ausgiebig diskutiert“, betonte Niedermaier. Die Bewerber wurden jeweils für den Preis vorgeschlagen – von sich selbst, Familien- oder Vereinsmitgliedern, manche sogar von Kommunalpolitikern. Abwechselnd berichteten Niedermaier, Kresta und Waßmer bei jedem einzelnen Bewerber von dessen Engagement und seinen Tätigkeiten und überreichten jedem einen Geschenkkorb. „Keiner soll heute Abend leer ausgehen“, meinte die Sparkassen-Chefin.

Erster Ehrenpreis geht an ein Projekt der St.-Ursula-Gymnasiums Hohenburg in Lenggries

Als Höhepunkt wurden die drei Gewinner gekürt. Der mit 3000 Euro dotierte erste Ehrenpreis ging an das Integrationsprojekt „Mädchen für Migranten“ des St.-Ursula-Gymnasiums Hohenburg. Das Projekt startete vor zehn Jahren zur Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund an Partnerschulen und ist mittlerweile auch auf Sammelunterkünfte von Geflüchteten erweitert worden. Die Schülerinnen helfen Migranten bei Hausaufgaben und dem Erwerb der deutschen Sprache. Darüber hinaus setzen sich die Mädchen für den Abbau von Vorurteilen, für die Inklusion behinderter Menschen und gegen Rassismus ein. Dies passierte unter anderem schon bei themenbezogenen Lesungen und Vorträgen. „Mir bereitet es einfach Freude, anderen helfen zu können. Die Fluchtbewegung aus der Ukraine hat in mir ein sehr starkes Mitgefühl mit den Kindern geweckt, und ich finde es wichtig, sie hier aufzufangen“, sagt die Schülerin Magdalena Simon im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. Ihre Mitschülerin Layla Sherin Rack berichtete, wöchentlich bis zu drei Stunden nach Unterrichtsschluss an der Grundschule am Lettenholz Schülern mit schlechten Deutschkenntnissen bei den Hausaufgaben geholfen zu haben, während Felizitas Zens detaillierte Einzelnachhilfe an der Schule gegeben hat. Wofür die Hohenburger Mädchen das Preisgeld einsetzen werden, stehe noch nicht fest. Allerdings sei klar, dass die volle Summe in das Erfolgsprojekt gesteckt werde, so der einhellige Tenor der Mädchen.

Drei Ehrenpreise vergeben

Den zweiten, mit 2000 Euro dotierten Preis heimste das „Café Miteinand“ in Bad Tölz ein. Das Inklusionscafé ist ein soziales Projekt mit jungen Menschen mit geistiger Behinderung. Tanja Rudolph und Sabine Richter gründeten 2019 das Café mit dem Ziel, gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu fördern. Der dritte, mit 1000 Euro ausgelobte Preis ging an die „Jungen Badehäusler“ vom Erinnerungsort Badehaus in Waldram. Sieben Jugendliche unterstützen hier ehrenamtlich die Gestaltung des 2018 gegründeten Museums zur Förderung der zivilgesellschaftlichen Erinnerungskultur. Ziele sind hier insbesondere Erziehung zur Demokratie und Antisemitismus-Prävention.

