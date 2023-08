Sparkassen-Stiftung schüttet Füllhorn aus: Projekte im Landkreis gefördert

Von: Sabine Schörner

Freude bei der Scheckübergabe: (v. li.) Renate Waßmer (stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Stiftung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen), Laurin Mangold (Bergwachtjugend Bayern), Roland Herzog (Jugendsiedlung Hochland), Jochen Kelzenberg und Peter Karg (TSV Königsdorf), Peter Kunzmann (DJK Waldram), Anton Ortlieb und Georg Rauchenberger (Förderkreis für Brauchtum und Kultur Benediktbeuern und Umgebung), Josef Niedermaier (Vorsitzender des Vorstands der Stiftung) und Judith Huber (Schützenverein Holzhausen). © mk

9000 Euro spendet die Stiftung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. Das Geld geht an Projekte in Wolfratshausen, Königsdorf, Benediktbeuern und Holzhausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit insgesamt 9000 Euro fördert die Stiftung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen die vorbildliche Arbeit von fünf Projekten in den Bereichen Sport und Kunst. Im Sparkassen-Center in Bad Tölz übergaben Josef Niedermaier, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung, und seine Stellvertreterin Renate Waßmer jetzt die Spendenschecks an die Empfänger.

Stiftung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen: DJK Waldram kauft ein Kamerasystem

Die Deutsche Jugendkraft (DJK) Waldram zählt rund 1000 Mitglieder und hat allein in der Abteilung Fußball aktuell 17 Mannschaften im Spiel- und Trainingsbetrieb. Zur vertiefenden Ausbildung kauft der Verein ein Kamerasystem. „Damit können Spiele automatisch aufgenommen und gestreamt werden, was eine genaue Analyse von Spielen ermöglicht“, heißt es in einer Mitteilung der Sparkassen-Stiftung. Sie unterstützt die Anschaffung im Rahmen der Sportförderung mit einer Spende von 2000 Euro.

Der Förderkreis für Brauchtum und Kultur Benediktbeuern und Umgebung veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Benediktbeuern die Ausstellung „Benediktenwand“ im Forum Heimat & Kultur des Bezirks Oberbayern im Maierhof des Klosters. Gezeigt wurden Werke des Malers Matthias Gangkofner, der in München und auf dem Boschhof bei Beuerberg lebt und arbeitet. Anlass der Ausstellung war die Errichtung des neuen Gipfelkreuzes auf der Benediktenwand. Die Stiftung steuert zur Ausstellung im Rahmen der Kunstförderung 1500 Euro bei.

Die Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf ist eine Bildungsstätte mit Umweltstation und Zeltplatz. Auf dem Gelände befindet sich aus der Zeit des Nationalsozialismus ein Wasserturm, an dem in Kooperation mit der Bergwachtjugend eine Kletterwand installiert wird. „Der Turm bleibt als Zeitzeuge weiterhin sichtbar und wird zugleich als aktiver Lernort um eine sportliche Nutzungsform erweitert“, heißt es in der Mitteilung. Die Sparkassen-Stiftung fördert die Errichtung der Kletterwand mit einer Spende von 2000 Euro.

Förderprogramm der Sparkasse: Bisher sind seit 1991 rund 940 000 Euro geflossen

Der TSV Königsdorf plant die Anschaffung eines Defibrillators, der am Sportheim für jedermann zugänglich angebracht wird. Dadurch soll die Sicherheit für Sportler und Zuschauer erhöht werden. Die Stiftung beteiligt sich am Kauf mit 1500 Euro.

Der Schützenverein Holzhausen plant den Umbau der Schießanlage in einen elektronischen Schießstand mit dazugehöriger Software. Ziel ist, für Neumitglieder interessant zu bleiben und insbesondere die Jugendförderung auszubauen. Die Stiftung fördert den Umbau mit einer Spende von 2000 Euro.

Die Stiftung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen sieht ihre Aufgabe laut Mitteilung in der Förderung der Kunst, der Kultur, des Sports und der Umwelt. Seit der Gründung 1991 werden die aus dem Stiftungskapital resultierenden jährlichen Zinserträge regelmäßig satzungsgemäß ausgeschüttet. Bisher konnten zum Wohle der Allgemeinheit rund 940 000 Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

