Sparsam heizen – aber wie? Experten geben Tipps

Von: Felicitas Bogner

Viele haben in den vergangenen Tagen ihre Heizkörper aus dem Sommerschlaf geweckt. Aufgrund er hohen Energiekosten stellt sich nun die Frage, was beim Warmhalten der Wohnung zu beachten ist. © Dpa

Ganz egal, was für eine Heizung man hat: Die Preise für Gas, Öl und Strom sind dramatisch gestiegen. Ab Herbst tut das richtig weh, denn ein Großteil des Energieverbrauchs eines Haushalts entfällt auf die Heizung. Es lohnt sich also, das Heizverhalten zu durchdenken.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Sommer hat sich verabschiedet. In den meisten Haushalten wurden dieser Tage die Heizkörper wieder angeschaltet. Das ist heuer teurer denn je. Was es zu beachten gilt, um so sparsam wie möglich mit der Energie umzugehen, erklären Experten aus dem Tölzer Land.

„Erdgas lässt sich einsparen, indem man weniger Warmwasser verbraucht durch Duschen statt Baden oder die Hände mit kaltem Wasser wäscht“, sagt Martina Geisberger, Sprecherin der Tölzer Stadtwerke. Darüber hinaus gehe Wärme in der Warmwasserzirkulation verloren. Diese könne an der Heizungsanlage abgestellt werden. In der aktuellen Situation raten die Stadtwerke, die Raumwärme nur auf dem notwendigsten Maß zu halten. Bei der Absenkung der Raumtemperatur um ein Grad könne man circa sechs Prozent einsparen, meint Geisberger. Für eine effiziente Wärmeerzeugung solle man seine Heizungsanlage vom Heizungsinstallateur individuell einstellen lassen.

Wärmedämmung des Hauses ist entscheidend

Auch Tobias Grünwalder, Heizungsbauer in Bad Tölz, registriert zunehmende Kundenfragen zum Thema Wärmeabsenkung. „Viele sind verunsichert.“ Dennoch sei es kein neues Thema für ihn. „Auch vor der Energiekrise haben Kunden immer wieder gefragt, wie sie am sinnvollsten heizen“, berichtet er. „Klar ist: Von nichts kommt nichts“, meint Grünwalder. „Sprich: Wer wenig heizt, der verbraucht wenig Energie. So einfach ist das.“ Wie kalt man die eigenen vier Wände werden lassen kann, ohne Schäden an der Bausubstanz zu verursachen, könne man pauschal nicht beantworten. „Das kommt auf die Wände und die Dämmung des Hauses an.“ Beachten solle man die Einzelraumregulierung. „Wenn gewisse Räume wärmer sind, ist es normalerweise kein Problem, andere, in denen man sich weniger aufhält, kühler zu lassen.“

Heizung per App steuern

Ludwig Triebenbacher, Geschäftsführer bei „Byenergie“ aus Benediktbeuern, sagt: „Es ist Typsache, wie kalt man es selber zu Hause haben möchte. Ich will beispielsweise nicht mit Mütze und Winterjacke vor dem Fernseher sitzen.“ Generell rate er zu einer App, mit der sich mittels Thermostaten an den Heizkörpern die Zeiten regulieren lassen. „So kann man es im Haus kühler lassen, wenn alle in der Arbeit sind, und bevor man heimfährt, per App die Temperatur höher schalten“, erklärt er. Weiter rät Triebenbacher zu einer durchdachten Lüftstrategie: Keinesfalls den ganzen Tag die Fenster auf Kipp haben.“ So würde die Wärme sukzessiv nach außen gezogen. „Lieber ein paarmal gezielt stoß- und querlüften und ansonsten die Fenster geschlossen halten.“ Überdies empfiehlt Triebenbacher, die Türen der Räume, die man gerne warm hat, geschlossen zu halten, damit die Wärme nicht in den Flur oder Vorräume entweicht.

Lüften ist wichtig

Auf ein gutes Lüftverhalten zu achten, empfiehlt auch Dr. Simon Schmidt, Abteilungsleiter Hygrothermik am Fraunhofer-Institut für Bauphysik mit Sitz in Valley. „Wenn man die Raumtemperatur stark senkt, muss einiges beachtet werden, um keine hygienischen Probleme zu bekommen“, sagt er. Gut isolierte und moderne Häuser und Wohnungen würden etwas kühlere Temperaturen vertragen als ältere und schlechter gedämmte Gebäude. Auch sei zu beachten, dass sich mehr Feuchtigkeit ansammle, wenn man sich in der Wohnung aufhält. Daher gelte: Je niedriger die Temperatur im Raum ist, desto öfter muss man stoßlüften. „Daher kann es ruhig kühler sein, wenn man ein paar Tage nicht zu Hause ist.“

Triebenbacher rät allerdings, im Winter immer den Heizregler auf das Frostschutzsymbol zu stellen. Schmidt empfiehlt die Verwendung eines Hygrometers. „Das ist ein Messinstrument zur Bestimmung der relativen Feuchte in einem Raum.“ Bei gut gedämmten Gebäuden sollte die relative Feuchte nicht über 50 bis 60 Prozent gehen – bei schlechter isolierten Gebäuden nicht über 40 bis 50 Prozent.

Heizung abends früher runterfahren

Eine klare Rechnung stellt der Heizungstechniker Martin Fischer aus Bad Tölz auf: „Je weniger man heizt, desto mehr Energiekosten spart man.“ Er rät, die Räume nicht warm zu halten, in denen man sich ohnehin kaum aufhält. Eine genaue Gradempfehlung könne er nicht aussprechen. „Da ist jeder Mensch anders.“ Dennoch lohne es sich, in jedem Raum die Raumsolltemperatur zu überdenken. „Man kann ja mal ausprobieren, wie es mit einem Grad weniger ist, als man es bisher hatte, und überlegen, wie viel Grad man in welchem Raum braucht“, sagt Fischer. Gleiches gelte bei den Zeiten. „Wenn die Heizung eine Stunde früher abends schon runterfährt, ist auch schon wieder gespart.“ Wichtig sei es, bewusst mit der Energie umzugehen. Beispielsweise beim Duschen. „Da kann man den Wasserzähler mal vor und nach dem Duschen im Blick haben“, rät er. „Da verbraucht man nämlich ganz schön viel.“

