Spaß am Blomberg: Neues Waldspiele Festival steht vor der Tür

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Freuen sich auf das Festival (v. li.): Marisa Ginhart (Geschäftsführerin Blomberg Werbe- und Veranstaltungs UG), Romy Brandl (Marketingleiterin TI Bad Tölz), Bürgermeister Ingo Mehner, die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier und Manuel Wilke (Blomberg-Koordinator) mit Maskottchen Edi. © PRÖHL

Das erste Waldspiele-Festival am Blomberg steht vor der Tür. Vom 1. bis 10. Juli gibt es hier ein ein vielfältiges Programm.

Bad Tölz/Wackersberg – Openair-Kino, Konzerte, Yoga-, Pilates- und Zumbakurse, Wanderungen, Mitmachangebote und vieles mehr erwartet die Besucher beim ersten Waldspiele-Festival am Blomberg. Vom 1. bis zum 10. Juli gibt es am Tölzer Hausberg volles Programm. Ursprünglich sei man nur von einem dreitägigen Festival ausgegangen, „aber bei den vielen Ideen, die kamen, war schnell klar, dass wir mehr Tage brauchen“, sagte die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier am Donnerstag bei einem Pressetermin. In Blomberg-Koordinator Manuel Wilke fand sie wie immer einen engagierten Mitstreiter. „Egal, mit welchen Ideen wir kommen, er sagt immer: Das bekommen wir schon hin“, sagte Frey-Allgaier.

Festival von drei auf zehn Tage erweitert

Das Angebot soll möglichst breit sein, Kinder wie Erwachsene ansprechen, erklärte Romy Brandl vom Tourismusreferat. Für einige Kurse und Workshops muss man eine Teilnahmegebühr bezahlen, andere sind gratis – beispielsweise das Märchenerzählen unter dem Flüsterschirm, die Führung über den Entdeckerpfad, die Wandermeditation oder auch Natur-Pilates. Aktionen gibt es immer um 11 und 15 Uhr. Um 10 und um 14 Uhr ist Blomberg-Maskottchen Oachkatzl Edi live vor Ort.

Kein Eintritt wird auch für die drei Konzerte verlangt. Das ist Bürgermeister Ingo Mehner ein Anliegen. „Wir wollen Kultur nicht nur für diejenigen bieten, die es sich leisten können.“ Am 1. Juli spielt „Oimara“ Beni Hafner mit Band am Blomberghaus. Am 8. Juli kommen „The Heimatdamisch“ mit ihren Oberkrainer-Coverversionen bekannter Rock- und Pophits auf den Berg. Beide Konzerte beginnen um 19 Uhr. Die Bewirtung übernimmt das Blomberghaus. „Wackersberger Feuerwehr und Tölzer Bergwacht kümmern sich um die Sicherheit“, sagte Wilke. An der Talstation spielen am 10. Juli um 10.30 Uhr noch „Die Reiwas“ und läuten so den letzten Festivaltag ein. „Die sind gerade mit einem zur Minibühne umgebauten Hänger auf einer Trailer-Tour in Oberbayern. Das passt doch ideal“, sagte Frey-Allgaier.

Waldspiele-Festival am Blomberg: Programm soll Kinder und Erwachsene ansprechen

Zehn Euro Eintritt kostet das Openair-Kino, das nahe der Talstation aufgebaut wird. Die Besucher sitzen am Hang – „mit schönem Blick auf den Buchberg“, verspricht Wilke. Ab 19 Uhr startet die Bewirtung durch die Blombergtenne. Wenn es um 21.45 Uhr dunkel genug ist, beginnen die Filme. „Und es gibt natürlich Popcorn“, so Frey-Allgaier. Zu sehen sind „Kaiserschmarrndrama“ (6. Juli), „Pretty Woman“ (7. Juli), das neue Programm des „Alpen-Film-Festivals (8. Juli) und „Beckenrand Sheriff“ (9. Juli). Am 10. Juli zieht das Kino dann noch einmal auf den Berg um: Um 21.45 Uhr läuft „Bayerische Alpen – Bergheimat“, ein Film von und mit Bernd Ritschel. Hier ist der Eintritt frei. Bei schlechtem Wetter wird ins Kurhaus ausgewichen– allerdings nur bei diesem Film. Für die anderen gibt es Ausweichtermine.

Fotograf Ritschel, der auch Botschafter der Landkreis-Kampagne „Naturschutz beginnt mit Dir“ ist, passt gut ins Konzept des Festivals. Denn auch die Belange des Naturschutzes sollen den Besuchern vermittelt werden. So werden beispielsweise am 10. Juli Gebietsbetreuer und Ranger vor Ort sein, die Wissenswertes über Flora und Fauna, Almwirtschaft und vieles mehr vermitteln.

Damit man bei all den Angeboten die Übersicht behält, gibt es Informationshütten. Und wer bei der ganzen Action ein bisschen Erholung braucht, kann sich in einer der aufgespannten Hängematten entspannen oder an der Baumcocktailbar am Kletterwald ein Getränk bestellen.

Weitere Infos

auf www.der-blomberg.de. Dort sind die verschiedenen Angebote online buchbar.

