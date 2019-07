SPD nominiert Filiz Cetin als Landratskandidatin: „Ich habe die Stärke. Ich bin zach“ 

Die Kreis-SPD hat ihre Landratskandidatin nominiert. Filiz Cetin (43) geht am 15. März 2020 ins Rennen.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Waren die letzten SPD-Veranstaltungen gerade nach den jüngsten desolaten Wahlergebnissen alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, wehte am Samstagvormittag fast ein Hauch von Zuversicht durch das Nebenzimmer im „Binderbräu“. Verantwortlich dafür war Filiz Cetin. „Ihr werdet angetan sein von ihrer Kraft und Power“, kündigte Kreis-Vorsitzender Wolfgang Werner die 43-Jährige seinen Genossen an. Und für den Tölzer Ortsvorsitzenden Michael Ernst ist die alleinerziehende Mutter eines 16-jährigen Sohns „die perfekte Kandidatin“.

Diese hatte zur Aufstellungsversammlung nicht nur ihre beste Freundin aus ihrem früheren Wohnort in Niederbayern mitgebracht, sondern auch den ehemaligen Spitzenkandidaten der bayerischen SPD, Franz Maget. Auf Unterstützung war Cetin, die als Vertriebsteamleiterin bei einer Krankenkasse arbeitet, aber überhaupt nicht angewiesen. Ihre Vorstellung meisterte sie souverän.

Filiz Cetin: „Ich traue mir das zu“

Als erstes befreite sie sich vom Rednerpult, rückte es nach hinten an die Wand und legte ganz ohne schriftliche Gedankenstützen los. „Für mich ist es eine große Ehre, für die SPD Landratskandidatin zu sein.“ Und obwohl sie erst seit 2018 in Bad Tölz wohne, „traue ich mir das natürlich zu. Ich weiß, ich kann das stemmen. Ich habe die Stärke dazu. Ich bin zach.“ Außerdem sei sie eine erfahrene Kommunalpolitikerin, saß bereits im Marktgemeinderat und im Landshuter Kreistag und kandidierte in Essenbach für das Bürgermeisteramt.

Sie habe kein fertiges Programm für den Wahlkampf. Das, so Cetin, wäre zum jetzigen Zeitpunkt auch eher seltsam. „Ich kann doch nicht ankommen und sagen: Hier, das ist mein Haus, mein Boot, mein Pferd. Das wäre nicht seriös.“ Ihr gehe es eher darum, den Menschen zuzuhören, um herauszufinden, wo sie der Schuh drückt. „Dieses Zuhören haben wir ein bisschen verlernt.“

Einige Themen sind Cetin wichtig. „Wohnen ist ein Grundrecht, kein Luxusrecht“, sagte sie. Es sei ein Unding, dass sich hier immer mehr Menschen keine Wohnung mehr leisten könnten. „Das geht nicht. Da müssen wir nachsteuern.“

Als Kandidatin mit Migrationshintergrund sei sie die Richtige

Außerdem sei sie jemand, „der sich für Gleichbehandlung einsetzt“. Sie komme aus einer Kultur ohne Gleichbehandlung, sagte sie mit Blick auf ihre türkischen Wurzeln. „Dabei hatte ich einen sehr gerechten Vater, der gesagt hat, meine Mädels sollen gebildet sein, sollen zur Schule gehen.“ In den kommunalpolitischen Gremien im Landkreis sitzen derzeit „über 80 Prozent Männer. Da läuft was schief. Diese Kommunalparlamente sollen die Bevölkerung widerspiegeln.“ Das gelte nicht nur mit Blick auf das Geschlecht, sondern auch auf die Herkunft. „Die schönsten Wiesen sind die mit den meisten Blumen.“ Als Kandidatin mit Migrationshintergrund sei sie daher die richtige. „Wir sollten ein Zeichen setzen, dass wir im Oberland modern sind.“

Zum Schluss gab sich die 43-Jährige kämpferisch. Sie trete an, um zu gewinnen. „Eine Filiz Cetin macht hier keinen Opfergang.“ Langanhaltender Applaus folgte.

Franz Maget: „Du hast alle überzeugt und viele überrascht“

„Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich sage: Wow“, bekannte Kreis-Chef Werner. Und Franz Maget war der Meinung, „dass meine Unterstützung überflüssig ist. Ich habe den Eindruck, du hast alle überzeugt und viele überrascht“, sagte er zu Cetin. Sie sei „selbstbewusst, nicht selbstgerecht. Sie steht mit beiden Beinen im Leben.“ Jedem, der an ihrer Eignung zweifle, „rate ich: Hört sie Euch einfach mal an“, so Maget. Er nahm die Genossen in die Pflicht, Cetin im Wahlkampf zu unterstützen. „Ihr müsst Euch reinhängen. Mit Euch zusammen kann das was Großes werden.“

Nominiert wurde Cetin bei einer Enthaltung mit 26 Ja-Stimmen und einem Nein. Wolfgang Werner: „Ab jetzt geht der Wahlkampf richtig los. Packen wir’s an.“

