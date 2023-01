Olympisches Feuer in Bad Tölz entzündet: So emotional war die Eröffnungsfeier der Soby-Winterspiele

Teilen

Bewegende Momente: Soby-Botschafterin Martina Ertl, Athletin Paula Bönte und Langläufer Lucas Bögl (linkes Foto, v. li.) entzündeten das olympische Feuer. © Arndt Pröhl

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat den Startschuss für die Winterspiele der Special Olympics Bayern in Bad Tölz gegeben. Die Kulisse an der Isarpromenade war beeindruckend.

Bad Tölz – Kurz bevor sie sich auf den Heimweg machte, stand Landtagspräsidentin Ilse Aigner einen Moment alleine und sinnend vor der wogenden Menschenmenge unter der Isarbrücke. Da spielte „Heimatdamisch“ einen besonders fetzigen Takt, der auch der zweithöchsten Repräsentantin des Freistaats so in die Beine fuhr, dass sie gleich mitgroovte. Schirmherrin Ilse Aigner hatte eine bewegende, emotionale und fröhlich-laute Eröffnungsfeier der Special Olympics Bayern erlebt und kurz zuvor den weit über 1000 Athleten, Trainern und Helfern an der Isarpromenade die entscheidenden Worte zugerufen: „Hiermit erkläre ich die Winterspiele für eröffnet.“

Bitte an die Österreicher: Nicht so viele Medaillen mitnehmen!

Drei Tage lang kämpfen nun an verschiedenen Wettkampfstätten 622 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung in zehn Disziplinen um Gold, Silber und Bronze. Was wirklich zählt, hatte Stockschützin Monika Kleber von der Tölzer Lebenshilfe beim Verlesen des olympischen Eids der Athleten klargemacht: „Ich will gewinnen, doch wenn ich auch nicht gewinnen kann, will ich mutig mein Bestes geben.“ Da war es mucksmäuschenstill.

Beeindruckende Kulisse: Über 1000 Athleten, Trainer und Helfer sowie zahlreiche Zuschauer versammelten sich am Montagabend an der Isarpromenade zur Eröffnungsfeier der Special Olympics Bayern (Soby), die bis Donnerstag in Bad Tölz stattfinden. © Arndt Pröhl

BR-Moderator Taufig Khalil hatte mit Helfer Konstantin Richter zuvor gekonnt und witzig durch den Abend geführt. Das 90-köpfige Austria-Team beschwor er beim Einzug eindringlich, doch bittschön nicht so viele Medaillen wie sonst mitzunehmen. Gelächter rundherum, und die Sportler verstanden es als Ansporn.

Eine Disziplin ist Eiskunstlauf: Janina vom ESC Geretsried macht eine gute Figur. © Arndt Pröhl

Den Marsch der 622 Athleten aus sechs Ländern von der Marktstraße zum Eröffnungsort an der Isarpromenade verfolgten bei eisigen Temperaturen zahlreiche Zuschauer beidseits der Brücke. „Heimatdamisch – I werd narrisch“ (Taufig Khalil) und die Stadtkapelle heizten dann auf der Bühne gleich so ein, dass der Funke locker übersprang.

Martina Ertl und Lucas Bögl als Botschafter der Special Olympics

Bevor nur noch gefeiert und getanzt werden durfte, waren noch einige Grußworte zu absolvieren. Bürgermeister Ingo Mehner bezeichnete die sportbegeisterte Stadt Tölz und den Isarwinkel als idealen Veranstaltungsort und freute sich auf die „große Herzlichkeit“ und Begeisterung, die schon in den vergangenen Tagen zu spüren gewesen sei.

Bester Stimmung: (v. li.) Soby-Präsident Erwin Horak, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Bürgermeister Ingo Mehner. © Arndt Pröhl

Die deutsche Special-Olympics-Präsidentin Christiane Krajewski lobte die Landesverbände wie Bayern für ihre Grundlagenarbeit und warb schon mal für die Weltspiele im Juni in Berlin. Soby-Präsident Erwin Horak hatte offenbar den richtigen Draht zu Petrus und begrüßte den Schnee. „Wir haben schon ein bisschen gezittert. Jetzt bin ich froh, dass es losgeht.“

Paula Bönte entzündet in Bad Tölz das olympische Feuer

Soby-Botschafterin Martina Ertl goss den Inklusionsgedanken in die einfache und griffige Formel: „Gemeinsam ist doch alles schöner.“ Und Sport, so ihr Soby-Partner, Weltklasse-Langläufer Lucas Bögl, bringt am leichtesten alle zusammen. Das bewiesen auch die „Isar Dancers“, ein gut angenommenes Tanzprojekt von Menschen mit und ohne Behinderung im Tölzer Jugendcafé.

Eine Disziplin ist Eiskunstlauf: Janina vom ESC Geretsried macht eine gute Figur. © Ewald Scheitterer

Natürlich standen auch die Hauptakteure im Mittelpunkt. Athletensprecher Simon Deuschl konnte es gar nicht erwarten, so viele bekannte Gesichter der vergangenen Spiele wiederzusehen. Kletter-Ass und Soby-Botschafter Ralph Merz kaperte mit seiner Begeisterung schier die Bühne und war kaum zu bremsen. Seiner Partnerin Paula Bönte war es vorbehalten, das bei Fanfaren- und dramatischer Filmmusik hereingetragene olympische Feuer an der Fackel zu entzünden. Auch das einer von vielen bewegenden Momenten dieser Eröffnungsfeier.

Wettkampfatmosphäre am Streidlhang: Dort liefen am Dienstag die Vorläufe im Slalom. © Wolfgang Mueller

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Von Christoph Schnitzer