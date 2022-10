Special Olympics in Bad Tölz: 620 Sportler aus vier Ländern gemeldet

Der Soby-Athletenrat besuchte mit den Organisatoren die Wettkampfstätten, die auch am Brauneck liegen (hi., v. li.): Petra Auer, Karsten Bauer (vo., v. li.), Corinna Wolf, Werner Wiedemann, Stefanie Scherer, Simon Deuschl, Gudrun Eder, Andreas Eder, Ernst Kammerer, Bea Wölzlein, Paula Tien und Brita Hohenreiter. Repro: cs

Athletenrat tagt

Bad Tölz wird im Januar Austragungsort der Special Olympics Winterspiele Bayern sein. 620 Sportler sind bereist angemeldet - darunter auch eine finnische Delegation.

Bad Tölz – Drei Monate. Klingt, als wäre das noch eine lange Zeit, bis Bad Tölz von 23. bis 26. Januar 2023 Gastgeber der Special Olympics Winterspiele Bayern (Soby) sein wird. Die Zeit wird viel schneller vergehen, als einem lieb ist. Darin waren sich die Mitglieder des Soby-Kuratoriums einig, die sich jetzt im Rathaus über den Organisationsstand informierten.

Maximale Teilnehmerzahl von 700 ist fast erreicht

Aber es war ein Packen guter Nachrichten, die Projektleiterin Heike Gaßner dem Kreis um Soby-Präsidiumsvorstand Erwin Horak und Kuratoriums-Vorstand Karsten Bauer mitteilte. 620 Menschen mit geistiger Behinderung sind für die Spiele angemeldet. Damit ist die Maximalzahl von 700 fast erreicht. Dazu kommen zirka 200 Betreuer. Angesichts von Corona und der zeitlichen Nähe zu den Soby-Sommerspielen in Regensburg war Gaßner mehr als zufrieden.

Sportler aus vier Nationen werden in Bad Tölz mit dabei sein

Tölz profitiert auch von der derzeit unsicheren politischen Großwetterlage. Die Weltwinterspiele im russischen Kasan fallen aus. Mehrere Länder haben deshalb die Tölzer Spiele als Alternative für sich entdeckt. Vier Delegationen haben sich angemeldet, berichtete Gaßner. Dass die Nachbarn Österreich und die Schweiz Delegationen schicken, ist nachvollziehbar. Auch Italien wird mit einer Skifahrer-Gruppe am Brauneck vertreten sein. Als Besonderheit darf die finnische Soby-Auswahl betrachtet werden, die in der Disziplin Floorball antritt.

In zehn Sportarten geht es um Medaillen

Apropos: Es wird in zehn Sportarten um Erfolge gekämpft. Auf der Flinthöhe: Klettern, Eiskunstlauf, Short Track, Tanz; Dreifachturnhalle: Floorball; am Brauneck: Skilanglauf, Schneeschuhlaufen, Ski alpin, Snowboard; in Schaftlach: Stocksport. Der Eintritt zu den Sportveranstaltungen ist für Zuschauer übrigens jeweils frei.

Die hohe Anmeldungszahl stellt sicher, dass alle Sportarten stattfinden können. In Regensburg, wo im Sommer die Kletterer erstmals olympisch waren, war die Begeisterung der Athleten schon enorm. In Tölz werden es 92 Sportler sein, die sich miteinander messen. „Das ist echt Wahnsinn“, freuten sich Horak und Co.

Tanzen wird in Bad Tölz zum ersten Mal angeboten

Auch 40 Tänzer werden an den Start gehen. „Eine junge Sportart, die erstmals in Tölz angeboten wird“, erläuterte Gaßner und fand es besonders „cool“, dass in Tölz einige junge Frauen unter Leitung von Katharina Geisreiter eine inklusive Tanzvorführung für die Eröffnungsfeier einstudieren. Die jüngste Teilnehmerin ist zehn Jahre alt, der älteste über 50.

Rund 250 Helfer sind bereits gefunden - Schulen beteiligt

Stichwort Engagement: Die 620 Sportlerinnen und Sportler müssen natürlich betreut werden. Neben den persönlichen „Coaches“ werden rund 250 Helfer in den Sportarenen, auf Plätzen und Pisten benötigt. „Die Zahl haben wir schon erreicht“, bilanzierte Corinna Wolf, die bei Soby für das Helfermanagement zuständig ist. Auch hierauf sind die Soby-Organisatoren stolz: Allein 125 Schüler haben sich gemeldet. Etwa von den beiden Hohenburger Schulen. Die Mädels der 9. Klassen der Realschule verbinden damit ihre Jahresprojektarbeit.

Als nächstes werden die „Gesichter der Spiele“ vorgestellt

Die Tölzer Montessorischule ist genauso vertreten wie das Seidl-Gymasium, von dem zehn Elftklässler ihr Praxis-Seminar mit der Organisation des Floorball-Events bestreiten. Dazu kommen 55 Einzelanmeldungen von engagierten Bürgern. Der rührige Lions-Club beteiligt sich mit 40 Helfern.

Besonders beeindruckte dies Thomas Ammer, der als Netzwerker im Wintersport gute Kontakte im Kuratorium beisteuert: „Die haben alle echt Bock auf ihre Aufgabe.“ Bei anderen großen Sportveranstaltungen müssten sie oft nach Helfern suchen. Aber hier, im lokalen Rahmen, „da rennen sie dir die Bude ein“.

Und die nächsten Termine? Am 27. Oktober werden die „Gesichter der Spiele“, zwei Promis und zwei lokale Soby-Athleten, vorgestellt. (cs)

