Spendenaktion für Tafel-Kunden in Tölz und Lenggries

Die Tafeln in Bad Tölz und Lenggries haben wegen der Coronakrise ihren Betrieb eingestellt. Doch den Kunden wird jetzt auf anderem Weg geholfen.

Bad Tölz – Viele Bedürftige sind auf die wöchentliche Versorgung mit Lebensmitteln angewiesen. Für diese Menschen haben die evangelische Kirche in Tölz und der Lenggrieser Verein „Nur a bisserl Zeit“ Spendenaktionen ins Leben gerufen, um die Bedürftigen mit Lebensmittelgutscheinen zu versorgen.

In Bad Tölz sei die Aktion gut angelaufen, berichtet Dekan Martin Steinbach. Aus den Spenden werden Einkaufsgutscheine im Wert von je 25 Euro bei Tölzer Supermärkten gekauft, um sie dann an die bisherigen Tafel-Kunden weiterzureichen. „Wir haben schon 20 Gutscheine verteilt“, berichtet Steinbach. Gespendet wurde von Privatleuten, aber auch von den Mitarbeitern des Inklusionscafés „Miteinand“. Zudem hat der Tölzer Rotary-Club zugesagt, bis zur Wiedereröffnung der Tafeln jede Woche zwölf Gutscheine zu finanzieren. Die Gutscheine werden von der Kirchenverwaltung besorgt und verteilt. Eine Empfängerin sei ihm „aus Dankbarkeit fast um den Hals gefallen“, berichtet Steinbach gerührt.

Er hofft, dass die Aktion noch bekannter wird, denn es sei derzeit schwierig, alle Tafel-Kunden in Bad Tölz und Umgebung zu erreichen. Wer einen Gutschein erhalten möchte, muss über eine Sozialcard verfügen und sich unter 0 80 41/76 13 73 33 bei der Kirchenverwaltung melden, um einen Abholtermin zu vereinbaren.

Auch in Lenggries laufe die Spendenaktion gut, sagt Birgitta Opitz vom Verein „Nur a bisserl Zeit“. Schöner Nebeneffekt sei übrigens, dass durch die Gutscheine der örtliche Einzelhandel unterstützt werde. Rückfragen beantwortet Opitz unter Telefon 0 80 42/52 11.

Spenden:

Wer in Tölz spenden möchte, überweist das Geld auf das Konto der evangelischen Kirche: IBAN DE84 7005 4306 0000 0063 46, dem Stichwort „Lebensmittelgutscheine“. Wer in Lenggries spenden möchte, wendet sich an Birgitta Opitz, 0 80 42/52 11.

