Sperrmüll in Bad Tölz-Wolfratshausen: Keine kostenlose Anlieferung mehr

Von: Melina Staar

Kostenlos Sperrmüll bei der WGV anliefern – das ist ab 1. Juli nicht mehr möglich. arp/A © arp

Bislang konnten Bürger in Bad Tölz-Wolfratshausen ihren Sperrmüll - Anmeldung vorausgesetzt - zweimal jährlich zur Deponie bringen. Das ändert sich zum 1. Juli.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zum 1. Juli gibt es eine wichtige Änderung im Landkreis: Es ist ab dann nicht mehr möglich, zweimal im Jahr – nachdem man einen entsprechenden Antrag gestellt hat – kostenfrei in Quarzbichl oder beim Entsorgungszentrum Am Vorberg seinen Sperrmüll anzuliefern. Wie berichtet stimmte der Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsunternehmens im Januar für dieses Vorhaben. Der Grund ist, dass die Gebühren für die Entsorgung nicht mehr pauschal auf alle Gebührenzahler verteilt werden sollen.

Leichte Zunahme der Sperrmüll-Anlieferungen im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr habe es eine leichte Zunahme bei den Anträgen gegeben, sagt Reiner Späth, Geschäftsleiter der WGV Quarzbichl, auf Anfrage. „Aber es war keine Welle, es waren vielleicht fünf bis zehn Prozent mehr Anträge.“ Man müsse nicht daraus schließen, dass viele Bürger unbedingt noch kostenlos ihren Sperrmüll loswerden wollten. „Das kann eine ganz natürliche Schwankung sein.“

Grundsätzlich bedeute die Änderung weniger bürokratischen Aufwand für Bürger und WGV. Man musste bislang einen Antrag stellen, der dann geprüft werden musste, ob der Antragsteller auch wirklich zur Anlieferung berechtigt ist. „Das fällt nun weg. Die Leute können spontan zu den Öffnungszeiten kommen, ohne Anmeldung.“

Bad Tölz-Wolfratshausen: Sperrmüll wird gewogen

Die Fahrzeuge werden bei ihrer Ankunft gewogen, nach der Entleerung dann noch einmal. Die Waagen an den Anlieferstellen sind bereits vorhanden. Aber auch der Sperrmüll, der abgeholt wird, wird ab sofort gewogen. Dafür wurden zwei Fahrzeuge nachgerüstet, berichtet Späth. Für die Verwaltung falle der Aufwand durch die Anträge zur Selbstanlieferung weg, die Anträge zur Abholung bleiben aber natürlich bestehen.

„Für das Personal an den Annahmestellen fallen die Kontrollen der Formulare weg. Dafür werden vermutlich die Wiegevorgänge steigen.“ Dass es dadurch aber insgesamt mehr Anlieferer werden, glaubt Späth nicht. Natürlich könne es durch das Wiegen zu Wartezeiten kommen. „Daher raten wir dazu, nicht zu Stoßzeiten anzuliefern und lieber einen Tag unter der Woche zu nutzen.“ Ein paar Änderungen sind noch „Zukunftsmusik“: Beispielsweise, dass die Verkehrsführung geändert wird und es eine zweite Plattform für die Waage gibt, so dass sich ankommende und abfahrende Anlieferer nicht in die Quere kommen.

Bis 100 Kilo Sperrmüll anzuliefern, kostet pauschal 10 Euro

Man müsse zunächst einmal sehen, wie sich alles einspiele. „Für die allgemeinen Gebühren ist es eine Erleichterung“, so Späth, der aber nicht versprechen möchte, dass es zu einer Gebührenminderung kommen wird. Aber immerhin könne die Steigerung so moderater ablaufen. Natürlich könne es vorkommen, dass künftig mehr eigentlicher Sperrmüll im Restmüll oder auch in der Natur lande. „Aber das passiert jetzt auch schon. Da liegen die Ursachen eher woanders.“

Der Preis für die Selbstanlieferung wird nicht steigen. Schon jetzt zahlen alle, die spontan und ohne Formular anliefern, gewisse Pauschalen. Die so genannte Kleinmengenpauschale umfasst dabei alles bis zu einem Gewicht von 100 Kilogramm und liegt bei 10 Euro. Hier wird nicht verwogen, weil die Waage eine Mindestlast hat, ab der sie erst messen kann. Was unter die Kleinmenge fällt, sei oft der persönlichen Einschätzung des Mitarbeiters vor Ort überlassen. „Im Zweifel kommt es eben auf die Waage.“ Die Preise für die Sperrmüll-Abholung werden aber aufgrund der notwendigen Umrüstung der Fahrzeuge steigen.

Weitere Informationen zu den aktuellen Sperrmüll-Preisen und allem Wissenswerten rund um die Entsorgung gibt es im Internet auf www.wgv-quarzbichl.de

