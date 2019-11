Das Spiel der Tölzer Löwen gegen Bad Nauheim im Liveticker

Neun Spiele ohne Niederlage: Im Spitzenduell der Tölzer Löwen gegen Bad Nauheim geht es um Rang zwei. Der Tölzer Kurier bietet wieder einen Liveticker an.

Die Vorschau zum Spiel

Bad Tölz – Eine Serie mit neun Siegen in Reihe beschert den Tölzer Löwen heute Abend das Spitzenspiel der DEL 2. Um 19.30 Uhr empfängt der Tabellenvierte im Tölzer Eisstadion den Zweiten, den EC Bad Nauheim.

„Das wird ein spannendes, umkämpftes Spiel“, glaubt Löwen-Trainer Kevin Gaudet. Zu der Reihung von Erfolgen seines Teams gehört wohl eine Reihung von Ursachen. „Gute Spieler, gute Mannschaft, die für den Sieg alles gibt“, lobt Gaudet seine Spieler. Hinzu kommt, dass die Tölzer viele enge Partien mit einem Tor Unterschied für sich entschieden haben. Das gilt allerdings für den Gegner gleichermaßen: Auch Nauheim hat bei vielen Spielen knapp die Oberhand behalten, hat zwar mit die wenigsten Tore aller Klubs geschossen, bekommt aber die zweitwenigsten Gegentore. „Sie haben eine hervorragende Defensive mit einem überragenden Torhüter, einem der besten der Liga“, sagt Gaudet. Felix Bick hat eine Fangquote von 92,13 Prozent.

Die Hessen haben gute Ausländer in ihren Reihen, auch wenn mit Andrej Bires der erste Nauheimer erst an Position 26 der Scorerliste auftaucht. Gaudet: „Und auf Cody Sylvester müssen wir aufpassen, ein Top-Spieler.“

Entscheidend könnte auch der Kraftfaktor werden. Zwar hält der Löwen-Coach seine Mannschaft für fit. Allerdings zehrt es durchaus an der Substanz, wenn man ständig mit nur drei Reihen aufläuft. Und dazu sind die Löwen diesmal voraussichtlich erneut gezwungen: Hannes Sedlmayr, fällt mit einer Leistenzerrung aus, er musste schon am Sonntag in Frankfurt nach dem ersten Drittel passen. Lubor Dibelkas Einsatz ist wegen einer Unterkörperverletzung fraglich. So müssen Timo Gams und Luca Tosto in der zweiten und dritten Reihe aushelfen.

Der erste Tölzer Sturm ist derzeit der sicherste Punktelieferant. Die bisherige Top-Reihe mit Marco Pfleger und Max French trat zuletzt etwas weniger in Erscheinung. Aber kein Grund zur Sorge, meint Gaudet über seine bisher zuverlässigsten Scorer. „Sie kämpfen ja, erarbeiten sich Chancen, verwandeln halt gerade nicht alle.“ French immerhin erzielte das entscheidende Tor beim 3:2 n. V. in Frankfurt. Deswegen sieht Gaudet keinen zusätzlichen Bedarf, an seiner Formation etwas zu ändern. „Wir haben zuletzt gut verteidigt, sind bei der Disziplin besser geworden.“ Nur ein Problem mit der Anfangsphase hat er ausgemacht.

Deswegen schickt er eine Kampfansage Richtung Nauheim: „Mit einem Sieg können wir die Roten Teufel als Tabellenzweite ablösen, und das wollen wir. Es wird ein großes Spiel.“ Die Motivation ist intakt. Das zeigte das Montagstraining, das Gaudet auf freiwilliger Basis ausgerufen hatte. „Es waren fast alle da.“