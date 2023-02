Sportliche Herausforderung: Tölzer Realschule hat derzeit weder eigenes Schwimmbad noch Turnhalle

Von: Melina Staar

Schwimmen ist im Lehrbecken der Realschule derzeit nicht möglich. Auch die benachbarte Schul-Turnhalle muss saniert werden. © Archiv

Hiobsbotschaft für die Tölzer Realschule: Das Schwimmbad muss saniert werden, und nun gibt es auch noch einen Wasserschaden in der Turnhalle.

Bad Tölz – Seit geraumer Zeit muss die Tölzer Realschule bereits auf ihr Schwimmbad verzichten. Wie berichtet ist eine große Sanierungsmaßnahme notwendig. Nun kam im Dezember die Hiobsbotschaft, dass aufgrund eines Wasserschadens auch die Turnhalle der Schule nicht mehr genutzt werden kann. „Dass das Schwimmbad saniert werden muss, haben wir ja lange gewusst“, sagt Rektor Klaus Förster. „Wir sind auch sehr froh, dass der Landkreis das Geld in die Hand nimmt und es weiterhin ein Schwimmbad geben wird.“ Das sei nicht selbstverständlich.

Fünftklässler gehen ins Tölzer Hallenbad

Durch die Vorlaufzeit habe man sich auf Alternativen einstellen können. „Derzeit gehen nur die fünften Klassen zum Schwimmen, und die haben wir ins Hallenbad auf die Flinthöhe ausgelagert.“ Die Beförderung erfolgt mit dem Bus. „Natürlich geht wegen der Fahrerei wertvolle Zeit verloren, aber mit gewissen Einschränkungen muss man rechnen.“ Während den Corona-Beschränkungen sei das Bewegungsangebot so niedrig gewesen, dass es jetzt noch spürbar sei. Deshalb habe man über verschiedene Projekte – zu denen auch Schwimmen gehörte – wieder intensiv mit allen Kindern gearbeitet. Dadurch, dass nur ein Teil der Schüler das Schwimmangebot nutzen kann, würden die Projekte nun wieder auf Eis liegen. Aber darauf sei man vorbereitet gewesen.

In die Turnhalle des Gymnasiums kann man wohl nicht ausweichen

Überraschend hingegen kam die Sperrung der Turnhalle. „Wir haben es geschafft, durch interne Umstrukturierungen und Gruppenzusammenlegungen eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten zu bieten“, sagt Förster. Konkret heißt das: In der Aula und in einem Mehrzweckraum wurden Alternativen geschaffen. Allerdings könne dort beispielsweise nur Tischtennis oder Bewegungskünste, Tanzen oder dergleichen angeboten werden. Schon alleine aufgrund von Verletzungsgefahr ist ein wildes Herumtollen in diesen Räumlichkeiten nicht möglich. Zuletzt gab es Möglichkeiten, in der Dreifachturnhalle und der Gymnasiumshalle Sport anzubieten. Während der Soby-Woche sei die Dreifachturnhalle weggefallen. „Wir haben aber unseren Schülern die Möglichkeit gegeben, den Wettkämpfen zuzusehen“, sagt Förster. Das sei schließlich auch wichtig. In den höheren Klassen sei statt des Sports Unterricht in den Prüfungsfächern abgehalten worden.

Auch in der Gymnasiumshalle ist das Sporteln nicht mehr möglich. Dort ist derzeit alles für die Aufführungen der „West Side Story“ aufgebaut. Ob die Halle danach wieder für den Sport zur Verfügung steht oder als Flüchtlingsunterbringung benötigt wird, ist noch unklar. „Es gibt noch nichts Offizielles“, so Förster. Sollte die Halle nicht zur Verfügung stehen, müsse man alles komplett umdisponieren – auch in Absprache mit dem Gymnasium.

Sportlicher Wahlunterricht fällt bis auf Klettern aus

Der Schulsport ist also eingeschränkt möglich. Was Förster bedauert ist, dass der sportliche Wahlunterricht –bis auf Klettern – ausfällt. Angeboten werden normalerweise auch verschiedene Ballsportarten. „Wir sind ja auch Partnerzentrum des Wintersports. Sport hat bei uns an der Schule einen hohen Stellenwert.“ Derzeit sei das Angebot aber in der gewohnten Fülle nicht möglich. Gerade nach den Corona-Zeiten, in denen viele Kinder nur unzureichend Bewegung erhielten, sei es wichtig, wieder etwas anbieten zu können, so Förster. „Sport ist ein wichtiger Faktor.“ Man könne Alternativen anbieten, „aber auf Dauer brauchen die Kinder und Jugendlichen etwas, um sich austoben zu können“. Sobald das Wetter es zulasse, werde draußen gesportelt.

