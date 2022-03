Spritpreise: Unternehmen in Bad Tölz-Wolfratshausen stehen mit dem Rücken zur Wand

Von: Christiane Mühlbauer

Derzeit steigen die Spritpreise im Prinzip täglich. Eine Ende ist nicht absehbar. © Arndt Pröhl

Die Spritpreise treffen viele wirtschaftliche Bereiche hart – von Handwerkern und Landwirten bis zum öffentlichen Nahverkehr. Für einige geht es um die Existenz.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Wir wissen nicht, wohin die Reise geht“, sagt Ralf Kreutzer, Leiter der RVO-Niederlassung Werdenfels, pessimistisch. Der RVO sei massiv betroffen. Andreas Päschel, Niederlassungsleiter Oberland und damit zuständig für den Landkreis, rechnet vor, dass 60 Cent mehr für den Liter Diesel bei 30 Bussen in den Kreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach pro Jahr Mehrkosten in Höhe von rund 600 000 Euro bedeuten. „Und das bei weniger Fahrgästen aufgrund von Corona.“

RVO fordert einen „Diesel-Rettungsschirm“

Beim RVO ist das aber nicht das einzige Problem: „Wir haben fünf Busse in der Werkstatt, die nicht repariert werden können, weil MAN mit einem Zulieferer aus der Ukraine zusammenarbeitet“, sagt Kreutzer. „Da sieht man, wie sehr uns weltpolitische Themen treffen.“

Gehe es so weiter, fordert Kreutzer einen „Dieselrettungsschirm“. Man könne „nicht einfach so“ die Fahrpreise erhöhen, überdies müsse dies die Regierung von Oberbayern genehmigen. „Und dann laufen wir Gefahr, dass die Leute weniger Bus fahren.“ Für den RVO sei die Lage existenzbedrohend, sagt Kreutzer. Man dürfe auch nicht vergessen, dass 35 Prozent der RVO-Linien von mittelständischen Partnern betrieben werden, also Bus-Unternehmern aus der Region.

Hoffnung bei der BRB: Spritpreise bewegen zum Umsteigen auf den Zug

Beim RVO gibt es derzeit vier Elektro-Busse. „Mehr Fahrzeuge bekommen wir nicht zur Verfügung gestellt. Ein E-Bus kostet dreimal so viel wie ein Diesel-Bus“, sagt Päschel. „Eine Anschaffung geht nicht ohne Zuschüsse von Landkreis und Freistaat.“

Ähnlich hart trifft es die Bayerische Regio-Bahn (BRB). „Wir haben seit Beginn des Jahres bei den Dieseltriebzügen eine Steigerung der Treibstoffpreise um 50 Prozent“, sagt Marketing-Leiterin Sabine Floßmann. Für das Netz Oberland bedeute dies Mehrkosten von 2,5 Millionen Euro pro Jahr. „Ein Ausgleich durch eine Fahrpreiserhöhung ist nicht möglich, da Bahntarife nicht von den jeweiligen Unternehmen beliebig festgesetzt, sondern deutschlandweit im Tarifverbund beschlossen werden.“ Dies erfolge in der Regel nur einmal im Jahr zum Fahrplanwechsel im Dezember. Die BRB hofft, dass sich aufgrund der hohen Spritpreise der ein oder andere Autofahrer doch überlege, auf den Zug umzusteigen.

Landwirtschaftliche Maschinen müssen täglich betankt werden - zu hohem Preis

Ein Blick ins Handwerk: „Eine Preisbildung, die mehr als sechs Wochen abdecken kann, ist derzeit kaum möglich“, sagt Kreishandwerksmeister Martin Heimgreiter, zuständig für die Region Bad Tölz, Wolfratshausen und Miesbach. Es gehe nicht nur um die Sprit-, sondern auch um die Materialkosten. Besonders hart treffe es derzeit energieintensive Betriebe wie Bäcker und Metzger. Aber auch auf dem Bau müsse man daran denken, dass bestimmte Dinge beheizt werden müssten. „Das alles wird sich auf die Verbraucher niederschlagen“, sagt Heimgreiter. Er vermutet, dass die Menschen künftig weniger beim Essen sparen, sondern eher bei Aus- und Umbauten. „Da werden manche jetzt vielleicht lieber erst mal abwarten.“

Von einer „schwierigen Situation“ spricht auch Christian Eiring, Geschäftsführer des Maschinenrings Wolfratshausen. Dieser hat 1250 Landwirte beziehungsweise Lohnunternehmen als Mitglieder. Die landwirtschaftlichen Maschinen müsse man ja jeden Tag betanken. Man mache einmal in der Woche eine Sammelbestellung für Diesel. „Aber der Preis ist nur eine Stunde gültig“, berichtet Eiring. Er weiß, dass viele mit Sorge in die Zukunft schauen, auch in Bezug auf die weltpolitische Entwicklung. „Es ist eine humanitäre Katastrophe, und wir wissen alle nicht, wie das ausgeht.“

Preiserhöhungen für Taxifahrten in Bad Tölz-Wolfratshausen

Viel mit dem Auto sind auch Pflegekräfte unterwegs, wenn sie zu Menschen fahren, die zu Hause betreut werden. Im Landkreis macht das zum Beispiel der Ambulante Pflegedienst der Caritas. Die Kunden werden die gestiegenen Spritpreise fürs Erste nicht spüren, weil es sich um eine Dienstleistung nach Vereinbarung mit den Krankenkassen handle, erklärt Kreisgeschäftsführer Wolfgang Schweiger. Möglich sei aber, dass bei der nächsten Verhandlungsrunde der Wohlfahrtsverbände mit den Kassen der Bereich „Sach- und Nebenkosten“ stärker in den Fokus rücke, sagt Schweiger.

Wer aufs Taxi angewiesen ist, muss sich in nächster Zeit aber auf eine Preiserhöhung einstellen. Diese wurde schon im Landratsamt beantragt, wie Pressesprecherin Sabine Schmid mitteilt. „Der Entschluss der Taxi-Unternehmen im Landkreis fiel schon vor längerer Zeit, ohne dass die Situation in der Ukraine vorhersehbar war“, sagt der Tölzer Taxi-Unternehmer Michael Much. Die letzte Erhöhung sei 2017 gewesen. Derzeit kostet jeder Kilometer 1,90 Euro. Die Spritpreise derzeit seien „brutal“, findet er, und die beantragte Erhöhung – zu der weder Much noch das Landratsamt Details nennen wollen – werde die Kosten keinesfalls ausgleichen.

