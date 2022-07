Stadt berät über Zukunft des Ratskellers: Herz sagt Ja, der Verstand Nein

Seit 2019 geschlossen: Der Ratskeller mit seinem kleinen Biergarten am Schulgraben. Rüffel vom Bürgermeister für Julia Dostthaler „Mit dem Postareal ist der Ratskeller nicht vergleichbar“ © cs

Im aktuell leerstehenden Ratskeller wieder eine Vollgastronomie zu betreiben wäre für Bad Tölz teuer. Der Stadtrat vertagt vorerst die Entscheidung und hofft auch auf Ideen aus der Bevölkerung.

Bad Tölz – Was tun mit dem Ratskeller? Die städtische Immobilie am Schulgraben hat ihre besten Zeiten lange gesehen und ist seit drei Jahren geschlossen. Um dort wieder einen gut laufenden Vollgastronomiebetrieb zu etablieren, wie sie zu Zeiten eines Wolfgang Hößl bestanden hat, ist angesichts von Energiekrise, Personalmangel und unsicherer Weltlage schwierig.

Die Stadt hatte sich bei Gastronomen und Brauereien und einem Fachbüro erkundigt. Die Antworten waren nicht unbedingt ermutigend, wie Kämmerer Hermann Forster in der Stadtratssitzung am Dienstag vortrug. Kurz zur Historie. Die Gaststätte war bis 1979 Teil des alten Rathauses (heute Stadtmuseum). Die leeren Gewölberäume wurden dann zu niedrigen Konditionen an Jakob Pauli verpachtet, der auf eigene Kosten für den Ausbau zur Gaststätte sorgte und sie untervermietete. Seit 2019 stand der Ratskeller leer, 2021 starben Pauli und seine Lebensgefährtin. Die Immobilie fiel zurück an die Stadt und besitzt – das ist wichtig -- nun keine Gaststättenkonzession mehr. Um sie konzessionsfähig und vermietbar zu machen, müsste die Stadt laut Kostenschätzung rund 600 000 Euro netto in die bauliche Sanierung stecken. Für Ausbauarbeiten (etwa Kühlanlage, Küche, Theke, Mobiliar) müsste der Pächter weitere 350 000 Euro aufbringen. Zahlen, die laut Forster, vor der derzeitigen Krise und den explodierenden Kosten ermittelt wurden.

Rüffel vom Bürgermeister für Julia Dostthaler

Eine Vollgastronomie stelle aus Sicht der Kämmerei deshalb ein „hohes Risiko“ dar. Zumal auch hohe Investitionen keine solide dauerhafte Verpachtung garantierten. Forster sprach sich gegen eine Vollgastronomie aus. Man solle eher alternative Nutzungen ermitteln. Vielleicht in Verbindung mit der Alten Madlschule, wo nach dem Auszug der Stadtkapelle Räume frei werden.

René Mühlberger (CSU) begrüßte „den ersten Prüfschritt zu alternativen Nutzungen“ angesichts des aufgezeigten Risikos ausdrücklich. Das Ende des Ratskellers als Gaststätte wollte er aber noch nicht beschließen. Johanna Pfund (Grüne) pflichtete ihm bei. Gerade in Verbindung mit dem Bürgergarten konnte sie sich eine tolle Gastronomie vorstellen. Derzeit seien die Bedingungen schwierig. „Das kann sich aber schnell ändern.“ Parteikollegin Bärbel Weixner sah – wie Julia Dostthaler (CSU) – die Stadt in der Pflicht und brachte abgespeckte Gastro-Formen ins Gespräch.

Einen Rüffel von Bürgermeister Ingo Mehner handelte sich Julia Dostthaler ein, als sie der Stadt viel zu langes Abwarten vorwarf. „Mir ist nicht klar, warum das alles so heruntergekommen ist.“ Mehner verwies indes auf die Historie des Gebäudes und bezeichnete es als „unerfreulich, dass jetzt die Stadt schlecht gemacht wird“. Die Vorwürfe nahm Hermann Forster eher locker. Man stehe im Grunde heute genau vor der Situation wie 1979. Auch damals habe die Stadt nicht investieren wollen.

„Mit dem Postareal ist der Ratskeller nicht vergleichbar“

Peter von der Wippel (FWG) schmerzte der Gedanke einer Aufgabe der Gaststätte. Er bat die Möglichkeiten einer personal- und kostenoptimierten Systemgastronomie im Auge zu behalten. Auch Willi Streicher (SPD) hörte zwei Herzen in seiner Brust schlagen. „Das Herz sagt Ja, der Verstand Nein.“ Vielleicht sorge ja die Veröffentlichung der Stadtratsdiskussion in den Zeitungen für neue Ideen aus der Bevölkerung. Auf das hofft auch Kämmerer Forster.

Christof Botzenhart (CSU) hörte bei all dem viel zu viel Nostalgie heraus. Toni Kollmeier (Grüne) hatte im Vorfeld der Sitzung einen Vergleich mit dem brachliegenden Postareal von Kaufmann Hermann Elmering angestellt und die Stadt in der Pflicht gesehen, wenigstens einen weiteren Verfall der Immobilie zu verhindern.

Den Postareal-Vergleich fand Botzenhart indes „viel zu hart“. Der Ratskeller sei eher versteckt im Schulgraben. Wenn dort ein Materiallager wäre, würde das im Stadtbild nicht stören. Eine Vollgastronomie „kann man machen, muss man aber nicht.“ Es sei ein riesiger finanzieller Aufwand nötig. „Die Stadt sehe ich da nicht in der Pflicht.“ Den finanziellen Aspekt griff Anton Mayer (CSU) heraus. „Wir wollen das Kurhaus und das Hallenbad umbau und jetzt den Ratskeller. Wo ist der Goldesel?“ Er bat seine Kollegen dringend, sich wieder an der eigenen Prioritätenliste zu orientieren. Mit der Gegenstimme von Julia Dostthaler wurde beschlossen, vorerst nicht in den Ratskeller zu investieren und alternative Nutzungskonzepte zu erarbeiten. (Christoph Schnitzer)

