Stadt gibt 12,3 Millionen Euro an Investitionen aus 

Gries, Jahnschule, Kanal: Die Stadt gibt heuer dennoch 12,3 Millionen Euro an Investitionen aus. Für diese Projekte soll das Geld verwendet werden.

Bad Tölz – Das hätte sich die Rathausführung wohl auch nicht gedacht, dass bei der Vorstellung des Haushalts 2020 ausgerechnet über einen Punkt ausgiebig diskutiert wurde, der im Finanzplan bis zum Jahr 2023 viermal mit null Euro aufgeführt war. Just dies wollten die Finanzausschuss-Mitglieder nicht hinnehmen. Denn: Was man versprochen hat, muss man halten. Diesen Rat an Kinder empfahlen die Stadträte der Rathausspitze auch im Bezug auf die seit vielen Jahren geplante Bewegungshalle des Turnvereins.

Diskussion über Bewegungshalle des Turnvereins

Die Halle wird seit Jahren gefordert, sogar einen Standort hat man schon zusammen mit dem Bauamt gefunden. Dennoch fiel der Planungsansatz von 50 000 Euro, der im vergangenen Jahr noch im Finanzplan vorgesehen war, dem Rotstift zum Opfer. Das hielt Franz Mayer (Grüne) für das „ganz falsche Signal“, und sogar der zuvor auf strikte Sparsamkeit plädierende Anton Mayer (CSU) gab ihm Recht: „Wir haben das Projekt dem Turnverein in gewisser Weise in Aussicht gestellt.“

Auch andere Räte plädierten für eine Wiederaufnahme wenigstens der Planungskosten. Man setzte sich durch, obgleich Bürgermeister Josef Janker und Kämmerer Hermann Forster skeptisch blieben und zweifelten, ob der Turnverein überhaupt noch das alte Hallenkonzept verwirklichen will.

Viele Räte plädieren für Wiederaufnahme der Planungskosten

Willi Streicher (SPD) kam nochmals darauf zurück, als es in der Prioritätenliste um die Ausgaben für die Gries-Sanierung ging. Da war ausgabenmäßig (310 000 Euro) viel von der Verschönerung des Quartiers die Rede. „Aber was ist mit den Parkplätzen für die Anwohner?“ legten Margot Kirste und Peter Wiedemann (beide FWG) den Finger in die Wunde. Und Streicher vermisste wie bei der Turnhalle den nötigen Schuss Psychologie im Haushalt. „Da kann man im Vorfeld viel Dampf rauslassen, wenn man so etwas berücksichtigt.“ So etwas: Damit waren die auch bei der Podiumsdiskussion des Tölzer Kurier angesprochenen Ideen für ein zwei- oder gar dreistöckiges Parkdeck bei den Stadtwerken gemeint. Nun soll der Planungsansatz für Unvorhergesehenes im Haushalt für dieses Parkdeck herangezogen werden.

Alter Klassentrakt und Turnhalle an der Jahnschule werden abgerissen

Was plant die Stadt sonst in diesem Jahr? Der alte Klassentrakt und die Turnhalle an der Jahnschule werden abgerissen (400 000 Euro) und der Neubau der Turnhalle und Schulerweiterung begonnen (500 000 Euro). Insgesamt werden dafür bis 2023 rund 10 Millionen Euro ausgegeben. 3,2 Millionen erhält die Stadt als Zuschuss.

Gebaut wird auch die neue Kindertagesstätte neben der Jahnschule (1,0 Mio.). Für den Neubau der Boulderhalle auf der Flinthöhe sind 2020 noch 0,3 Millionen Euro zu bezahlen. Die verschobene Neugestaltung des Bürgergartens kostet insgesamt 0,7 Millionen Euro. Mit den im aktuellen Haushalt vorgesehenen 100 000 Euro und den staatlichen Zuschüssen ist das Projekt damit durchfinanziert und muss nur noch realisiert werden.

Neubau der Jahn-Turnhalle und Schulerweiterung werden begonnen

Die Taubenloch-Sanierung wird heuer mit 380 000 Euro zu Buche schlagen. Von der Städtebauförderung sind 0,6 Millionen Euro zugesagt. Für die Kanalsanierung der Bairawieser Straße sind 1,4 Millionen Euro aufzubringen. Zu nennen sind ferner die Stadtmuseums-Neugestaltung (250 000 Euro), die Erschließung Hintersberg (500 000 Euro) sowie die im Gremium als „Wahnsinn“ bezeichneten, aber vom Gesetzgeber geforderten Lagerplätze für Aushubmaterial (150 000 Euro). „Da ist aber noch kein Cent Entsorgung dabei“, zürnte Forster einer Staatsregierung, die dafür sorgt, dass ganz normaler Aushub quer durch die Republik oder nach Holland gefahren und woanders entsorgt werden muss. Getilgt werden heuer schließlich 1 Million Euro alter Schulden. Für 1,9 Millionen Euro werden Grundstücke erworben.

Taubenloch-Sanierung für 380 000 Euro

„Wir haben jetzt aber noch nicht über die Josefistiftverlagerung, die Kurhaus-Planungen, die neue Lettenholzschule, den Hochwasserschutz Ellbach und die Verlagerung des Jugendcafés gesprochen“, machte der Kämmerer deutlich, dass trotz 12,3 Millionen Ausgaben im laufenden Jahr die ganz großen Brocken erst noch kommen werden und jede Menge Arbeit auf den neuen Stadtrat wartet. Die Prioritätenliste wurde vom alten Stadtrat jedenfalls schon mal einstimmig beschlossen.

Lesen Sie auch:

Schlehdorf bekommt eine Kinderkrippe

Kommunalwahl 2020: So schlagen sich die Landratskandidaten auf dem Podium

Tölzer Händler würden Vorschlag der EU-Kommission, Ein- und Zwei-Cent-Münzen abzuschaffen, befürworten