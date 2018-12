Stadt Bad Tölz: Keine Geschenke für Autofahrer zur Weihnachtszeit

Wolfratshausen und Miesbach zeigen sich Autofahrern gegenüber in der Vorweihnachtszeit großzügig und erlauben zeitweise kostenfreies Parken. Wäre das auch was für Bad Tölz? Nein, lautet die Antwort aus dem Rathaus. „Das wäre kontraproduktiv.“

Bad Tölz– Zwei Nachbarstädte machen’s vor: In Wolfratshausen hat am Montag die „staade Zeit für Parkscheinautomaten“ begonnen, wie es auf der Facebook-Seite der Stadt heißt: Bis einschließlich 1. Januar ist dort das Parken kostenfrei. Auch Miesbach zeigt sich vorweihnachtlich großzügig. An den Samstagen im Advent werden keine Parkgebühren fällig. Ein Vorbild für Bad Tölz? Im hiesigen Rathaus zieht man keine solchen Geschenke für Autofahrer in Erwägung, wie aus einer Antwort auf die Anfrage des Tölzer Kurier hervorgeht.

Im Namen der Stadt nimmt Kurdirektorin Brita Hohenreiter Stellung, die derzeit stellvertretend für die Pressearbeit der Stadt zuständig ist. Ein Verzicht auf Parkgebühren wäre „kontraproduktiv“. Sinn und Zweck der Parkgebühren sei es, „Verkehrsströme und Parkraumnutzung im Sinne der Kunden (Gäste und Einheimische) sowie der Innenstadtgeschäfte und Dienstleister zu lenken“, schreibt sie. „Ein Parksuchverkehr und dadurch bedingte Immissionen sollen vermieden, zumindest reduziert werden.“ Verzichte man aber auf die Gebühren, wäre die Folge, „dass die Innenstadt bereits am frühen Morgen hauptsächlich durch die Angestellten der Innenstadtbetriebe sowie Anwohner zugeparkt wird“. Wenn potenzielle Kunden dann keine Parkplätze mehr fänden, hätte keiner was davon.

Lesen Sie auch: Ausweitung des MVV-Verbunds: Ein Landkreis, ein Tarif

Hohenreiter weist darauf hin, dass die Parkgebühren in Bad Tölz insgesamt „äußerst moderat“ seien. „An den Wochenenden kostet das Parken im Zentralparkhaus von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, pauschal 40 Cent, am Isarkai und Schloßplatz in der gleichen Zeitspanne pauschal 20 Cent. Die anderen Parkplätze, außer an der Asklepios-Stadtklinik, sind sonntags komplett gebührenfrei. Diese Regelungen gelten ganzjährig.“

Lesen Sie auch: Instagram-Ranking: Bad Tölz ist eine der fotogensten Kleinstädte

Gibt’s denn zumindest einen „Weihnachtsfrieden“ bei der Parküberwachung? Nur bedingt, wie sich Brita Hohenreiters Antwort entnehmen lässt. „Regeln, die nicht überwacht werden, haben auch keine Funktion“, sagt sie. „Und letztlich sind die Geschädigten wieder die oben genannten Interessensgruppen. Ein Aussetzen der Parküberwachung macht also keinen Sinn – insbesondere in Zeiten der höchsten Frequenz.“ Immerhin: In der Woche vor Weihnachten werden keine Bußgeldbescheide verschickt. Mehr als ein Aufschub auf die Zeit nach Weihnachten ist das nicht.