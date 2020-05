Außengastronomie darf erweitert werden

Die Stadt Bad Tölz hat eine Sonderregelung für Gastronomen mit Außenbereich beschlossen, um den Restaurants bei der Wiedereröffnung unter die Arme zu greifen.

Die Tölzer Gastronomen hat der Lockdown schwer getroffen. Mieten und Pachten müssen in aller Regel weiter gezahlt werden. Ab Montag, 18. Mai, erlaubt der Freistaat nun allen Restaurants, Cafés und Eisdielen, die Freischankflächen wieder zu öffnen. Eine der Bedingungen: Die Mindestabstände von 1,50 Meter zwischen den Tischen müssen eingehalten werden.

Stadt setzt sich für Wirte ein

Hier hakt nun die Stadt Tölz ein. Sie lockert bis Ende Oktober ihre Regeln für die Außengastronomie. Damit dürfen sich Eisdielen und Gaststätten auch über die ihnen zugewiesenen Flächen hinaus auf städtischen Grund ausdehnen, um ihre Tische mit dem erforderlichen Mindestabstand unterzubringen.

Auch hier gibt es natürlich Bedingungen: Zum einen müssen die Nachbarn, vor deren Haus nun Tisch und Stühle stehen sollen, ihr schriftliches Einverständnis geben. Eine Erlaubnis muss auch das Amt für öffentliche Ordnung im Tölzer Rathaus aussprechen, das auch prüft, ob die Rettungswege – etwa in der Marktstraße – eingehalten werden. Sondernutzungsgebühren, so betont die Stadt in einer Pressemitteilung, werden für die Ausweitung der Freischankflächen nicht erhoben.

Schriftliches Einverständnis von Nachbarn erforderlich

In dieser Maßnahme sieht Bürgermeister Ingo Mehner ein Mittel, „um wieder ein Stück Normalität in das Alltagsleben zu bringen, ohne die Sicherheit zu vernachlässigen.“ Nicht zuletzt gelte das auch für die Bürger, die sich danach sehnen würden, sich in Gesellschaft gemütlich auf einen Kaffee zu treffen.“

