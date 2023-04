Stadt Bad Tölz: Neun Millionen für Maxlweiher bereits bezahlt

Blick von oben: Insgesamt hat die Stadt am Maxlweiher sieben Hektar Grund ersteigert. Neben dem Weiher handelt es sich um fünf Hektar Bauerwartungsland. © Google Maps

Wegen des jüngst getätigten großen Grundstückskaufs musste die Stadt Bad Tölz jetzt einen Nachtragshaushalt beschließen. Dabei ging es um die Finanzierung der 9-Millionen-Investition.

Bad Tölz – Das ging fix. Die von der Stadt bei einer Zwangsversteigerung am 24. März erworbenen Flächen am Maxlweiher (wir berichteten) sind bereits vollständig bezahlt. In der Stadtratssitzung am Dienstag stellte Kämmerin Silke Furmanek den Nachtragshaushalt vor, mit dem der ungewöhnliche Grunderwerb finanziert werden soll. Auf eine Frage von Anton Mayer (CSU) hin sagte sie, dass die komplette Summe in Höhe von 9 Millionen Euro bereits bezahlt worden sei. Sonst fallen nämlich Zinsen an. Letzte Woche sei die letzte Tranche in Höhe von 3 Millionen überwiesen worden. Die 9 Millionen setzen sich aus dem Gebot über 8,7 Millionen Euro sowie rund 300 000 Euro Grunderwerbssteuer und 18 000 Euro Zuschlagsgebühr zusammen.

Deal beschert der Stadt gut fünf Hektar mögliches Bauland

Und wie finanziert die Stadt den Deal, der künftigen Tölzer Generationen gut fünf Hektar mögliches Bauland bescheren wird? Zum einen aus der Rücklage, die zum Ende des Jahres 2022 erfreuliche 15,6 Millionen Euro betragen hat. Wie Furmanek erläuterte, werden 3,7 Millionen Euro aus der allgemeinen Rücklage sowie 1,8 Millionen Euro aus der „Sonderrücklage Wohnbauprojekte“ entnommen. Zudem werden 0,5 Millionen Euro durch den Entfall der heuer geplanten Rücklagenzuführung finanziert. Summa summarum sind das 6 Millionen Euro. Die Rücklagen würden damit Ende 2023 immer noch 12,1 Millionen Euro betragen.

Drei Millionen Euro werden über Darlehen finanziert

Die restlichen 3 Millionen Euro werden über eine Darlehensaufnahme finanziert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zinsentwicklung sei zu prüfen, sagt Furmanek, ob nicht ein Teil der Summe über einen Bausparer aufgebracht wird. Die Stadt würde sich wegen der hohen Tilgungsraten über zehn Jahre in der Bewegungsfreiheit allerdings deutlich einschränken.

Ob es wirklich Kredite in voller Höhe braucht, wird sich zeigen

Ob die kompletten 3 Millionen über Darlehen laufen müssen, ist noch gar nicht sicher. Die Kämmerei will erst einmal die Haushaltsentwicklung im laufenden Jahr abwarten. In den vergangenen Jahren war etwa die Gewerbesteuer stets deutlich über den Haushaltsansätzen gelegen. Wenn es so positiv weiterläuft, müsste die Stadt am Ende nur 2 Millionen Euro über Kredite finanzieren.

Der Tölzer Stadtrat stimmte dem Nachtragshaushalt einmütig zu, genauso wie einer Kreditermächtigung über sicherheitshalber 3 Millionen Euro. (cs)

