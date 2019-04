Stadt warnt vor irreführenden Werbeanrufen

Einmal mehr warnt die Stadt Bad Tölz vor irreführenden Werbeanrufen.

Die Stadt Bad Tölz weist darauf hin, dass „Tölzer Firmen aktuell wieder mit einem offensichtlich irreführenden Werbeangebot kontaktiert“ werden.

Das Unternehmen diesmal mit Berliner Telefonnummer arbeite mit folgender Vorgehensweise: Zunächst werden die Inserenten telefonisch kontaktiert, und es wird die Verlängerung der Anzeige in der „Bürgerinformationsbroschüre“ empfohlen. „Es ist anzunehmen, dass im nächsten Schritt ein zu unterzeichnendes Fax folgt, das den Eindruck eines Anzeigenangebots aus ,Bad Tölz aktuell‘ erweckt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Sie weist ausdrücklich darauf hin, „dass es sich hierbei selbstverständlich nicht um einen Partner oder eine Publikation der Stadt handelt“.

Es werde dringend davon abgeraten, solche Anzeigenaufträge zu unterzeichnen. In den vergangenen Jahren seien bereits mehrfach Unternehmen mit unterschiedlichem Sitz mit derselben Vorgehensweise in Bad Tölz in Erscheinung getreten. Im Zweifelsfall werden die Tölzer Firmen gebeten, mit der Tourist-Information Kontakt aufzunehmen.

