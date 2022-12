Stadt Bad Tölz bleibt dabei: Nur Mietwohnungen an der Schützenstraße

„Zweiklang“ heißt das Bauprojekt an der Schützenstraße, im Bauausschuss sorgt es eher für einen Missklang. „Ein schöner Akkord wird das nicht mehr“, sagte Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair in der Sitzung.

Es ist ein Ärgernis. Die Stadt Bad Tölz hat sich mit allen Mitteln dafür eingesetzt, dass an der Schützenstraße nur Mietwohnungen gebaut werden dürfen. Doch beim Landratsamt und beim Grundbuchamt wurden Fehler gemacht.

Bad Tölz – Die Haltung der Stadt ist klar: Die 25 Wohnungen in den beiden Neubauten an der Schützenstraße dürfen nur vermietet und nicht als Eigentumswohnungen verkauft werden. Dass genau das aber gerade passiert (wir berichteten), liegt offenbar daran, dass das Landratsamt die seit 1994 bestehende Satzung der Stadt, die in einigen Bereichen die Aufteilung von Anlagen in Wohneigentum verhindert, im Genehmigungsverfahren irgendwie „vergessen“ hat. Und auch das Grundbuchamt ist nicht unschuldig an dem Schlamassel. Aufgearbeitet wurde das Ganze in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstag.

Bürgermeister Ingo Mehner: „Es reicht in Tölz mit hochpreisigen Eigentumswohnungen“

Durch die Satzung will die Stadt verhindern, dass in Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion inflationär viele Eigentumswohnungen entstehen, die negative Auswirkungen auf die touristischen Betriebe haben könnten. Hier versucht die Stadt, aus der Vergangenheit zu lernen. „Es sind eher zu viele Eigentumswohnungen entstanden. Daher war es wichtig, die Reißleine zu ziehen“, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger. „Es reicht in Tölz mit hochpreisigen Eigentumswohnungen“, ergänzte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU). Die Satzung gilt für eine Vielzahl von Grundstücken. Eine umfangreiche Liste mit allen Flurnummern hatte das Stadtbauamt bereits 2005 an das Grundbuchamt übermittelt. Dort fand das aber offenbar keine Berücksichtigung. Warum, das ist offen.

Landratsamt hätte Stellungnahme der Stadt einholen müssen - das ist nicht passiert

Von der Bebauung neben der evangelischen Kirche an der Schützenstraße war der Bauausschuss von Anfang an wenig begeistert. Das Landratsamt beurteilte die Fläche, die die Jod AG an einen Bauträger verkauft hatte, aber anders als die Stadt als Baulücke, ersetzte das gemeindliche Einvernehmen und machte so den Weg frei für den Bau. Auch eine sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung wurde erteilt. Die ist unter anderem die Voraussetzung dafür, dass die beiden Gebäude in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden können. Das Problem: Vor dieser Aufteilung hätte das Landratsamt die Stadt fragen müssen, ob das für sie in Ordnung geht, weil es eben jene Satzung in Bad Tölz gibt. Da das Landratsamt diese Satzung aber irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist das nicht passiert.

Dabei habe man im Verfahren sogar noch mehrmals auf das Regelwerk hingewiesen, sagte Fürstberger, der aber auch keine Generalkritik am Landratsamt üben wollte. Krankheitsausfälle und Personalwechsel hätten dort zu dem misslichen Ergebnis beigetragen. „In der Regel arbeiten wir gut zusammen. Es ist einfach extrem unglücklich gelaufen in diesem Fall.“

Für drei Wohnungen wurden bereits Kaufverträge abgeschlossen

Fakt ist aber, dass die Aufteilung in Wohneigentum erfolgt ist – mit den entsprechenden Einträgen im Grundbuch. Dagegen hat die Stadt nun einen Widerspruch eintragen lassen. „Damit kann nun kein weiterer Erwerb erfolgen“, sagte Fürstberger. Das Problem: Für drei Wohnungen sind offenbar bereits Kaufverträge abgeschlossen worden. Die neuen Besitzer stehen aber noch nicht im Grundbuch. Ob die Verträge Bestand haben oder rückabgewickelt werden können, müsse man sehen, so Fürstberger.

Reaktionen reichen von Verärgerung bis Fassungslosigkeit

Im Gremium reichten die Reaktion von ziemlicher Verärgerung bis hin zu einer gewissen Fassungslosigkeit. Die Stadträte hätten ihre Haltung zu dem Projekt immer mehr als deutlich gemacht, sagte René Mühlberger (CSU). „Wenn ich jetzt sehe, dass das Ortsrecht bei der Baugenehmigungsbehörde nicht in guten Händen ist, dann verunsichert mich das. Dem muss man vielleicht nochmal nachgehen.“ Rathauschef Mehner ist überzeugt, dass das Ganze „auch bei den beteiligten Behörden zu einem Denkprozess geführt hat. Fehler können passieren, aber sie sollten nicht zweimal passieren.“

Bauwerber wusste im Vorfeld, dass an dieser Stelle nur Mietwohnungen möglich sind

Kritik gab es aber auch am Bauträger. Der Bauwerber habe „im vollen Bewusstsein“, dass die Stadt dort keine Eigentumswohnungen will, die Einheiten dennoch zum Verkauf angeboten, ist Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) überzeugt. Das bestätigte Stadtbaumeister Florian Ernst: „In der Bauberatung haben wir dem Bauwerber immer mitgeteilt, dass dort nur Mietwohnungsbau geht.“

Ansonsten war Lindmair, der zusammen mit Johannes Gundermann (Grüne) eine Anfrage zu dem Thema gestellt hatte, zufrieden mit den Antworten des Stadtbauamts. „Für mich war wichtig, dass von Seiten der Stadt keine nachträgliche Genehmigung der Eigentumswohnungen stattgefunden hat.“ Jetzt gehe es darum, mit dem Landratsamt und dem Grundbuchamt die Fehler auszumerzen. „Wir sollten auf keinen Fall abrücken von unserer Haltung und die Satzung aufrecht erhalten“, so Lindmair.

Bauausschuss bleibt bei seiner strikten Haltung

Genau das tat der Bauausschuss dann auch einstimmig. Es gibt keine Genehmigung dafür, dass an dieser Stelle Eigentumswohnungen entstehen können.

Die Gegenseite und deren Anwälte sieht das Ganze naturgemäß anders. „Aus unserer Sicht haben wir alle formalen Genehmigungswege sauber eingehalten“, heißt es auf Anfrage vom Projektentwickler Swiss Life Asset Managers. „Wir haben auch das Vertrauen in die Verwaltung, dass wir das Projekt erfolgreich zum Abschluss bringen können.“

Vermutlich ist davon auszugehen, dass im nächsten Schritt die Satzung beklagt wird. „Ich hoffe aber“, sagte Fürstberger, „dass sie hält“.

