Stadt Bad Tölz kommt Gastronomen entgegen

Die Stadt Bad Tölz möchte auch im Winter Gastronomie unterstützen

Bad Tölz – Um den Tölzer Wirten in der Corona-Zeit unter die Arme zu greifen, hat die Stadt ihnen erlaubt, auf Antrag ihre Freischankflächen auf städtischen Grund auszuweiten, um so mehr Sitzplätze anbieten zu können. Diese Regelung war bis Ende Oktober begrenzt. In der Sitzung des Tölzer Stadtrats am Dienstag hat Bürgermeister Ingo Mehner nun berichtet, dass er schon einige Anfragen von Gastronomen bekommen habe, die auf einen warmen Herbst spekulieren. Die Anordnung sei deshalb nun bis Ende des Jahres verlängert worden. „Wir werden sehen, wie stark das genutzt wird.“

