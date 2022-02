Stadt Rosenheim sagt Nein zu Alpenbus: Was wird aus Projekt?

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Stadt Rosenheim hat sich aus Kostengründen gegen einen Alpenbus entschieden. Und dass, obwohl der Freistaat bis zu 65 Prozent des Betriebskostendefizits übernehmen würde. © picture alliance/dpa

Die Stadt Rosenheim hat sich aus Kostengründen gegen einen Alpenbus entschieden. Martin Bachhuber hakte diesbezüglich im jüngsten Kreisausschuss nach. Das Thema barg Zündstoff.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es war nur eine kurze Zwischenfrage, als es am Montag im Kreisausschuss um das Budget für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ging. Sie barg aber einigen Zündstoff. Er habe der Presse entnommen, sagte CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber, „dass die Stadt Rosenheim den geplanten Alpenbus abgelehnt hat“. Ob Landrat Josef Niedermaier in der nächsten Kreistagssitzung sagen könne, „wie es mit dem Alpenbus weitergehen soll“, fragte Bachhuber.

Martin Bachhuber bringt Thema Alpenbus aufs die Agenda

Die Frage ist berechtigt, schließlich soll die Ost-West- Expressbuslinie Rosenheim mit Miesbach und Bad Tölz verbinden. Von dort erfolgt der Anschluss über eine zweite Alpenbuslinie Richtung Penzberg und Murnau. Seit Jahren wird an dieser Verbindung geplant – unter Federführung des Tölzer Landratsamts. Es dauerte auch deshalb so lange, weil es mit den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Miesbach sowie Stadt und Landkreis Rosenheim sechs Aufgabenträger gibt, die unter einen Hut zu bringen waren. „Es ist schwierig, alle Wünsche zu erfüllen“, sagte Matthias Schmid, ÖPNV-Experte am Landratsamt, im Dezember.

Tölzer Landratsamt federführend bei Planung

Doch Ende 2021 schien das gelungen zu sein. Nach zähem Ringen lagen konkrete Streckenführungen vor und die Kosten, die jeder Beteiligte zu erwarten hat. 570 000 bis 641 000 Euro soll der Alpenbus den Landkreis pro Jahr in etwa kosten – Fahrgasteinnahmen nicht eingerechnet. Der Freistaat übernimmt 50 bis 65 Prozent des Betriebskostendefizits. Der Tölzer Ausschuss stimmte zu. Ähnliche Beschlüsse fassten die Nachbar-Landkreise. Doch die Stadt Rosenheim, die 75 000 Euro pro Jahr hätte investieren müssen, sagte Anfang Januar Nein. Das Geld sei besser angelegt, wenn man es in innerstädtische Verbindungen investiere, heißt es dazu im Oberbayerischen Volksblatt.

Landrat Niedermaier überrascht über Ablehnung

Die Ablehnung kam für die anderen Beteiligten offenbar unerwartet. Man sei „überrascht“ gewesen, sagt Niedermaier auf Anfrage. „Zumal das Projekt auf breite Zustimmung gestoßen ist. Das Projekt Alpenbus macht insbesondere zusammen mit der Stadt Rosenheim als Start- und Zielpunkt Sinn, denn der Zweck des Busses ist die Querverbindung entlang der Alpenketten zwischen den beiden wichtigen Zentren Rosenheim und Murnau.“ Nach dem Beschluss habe man „umgehend das Gespräch mit dem Oberbürgermeister und den Landräten aus Rosenheim und Miesbach gesucht. Diese Gespräche laufen nach wie vor“, so Niedermaier. „Zum heutigen Zeitpunkt können wir keine belastbare Aussage zu möglichen Konsequenzen für Kosten oder gar über eine alternative Streckenführung machen.“ Sollte die Stadt Rosenheim tatsächlich aussteigen, würden sich die Parameter ändern und müssten unter den Beteiligten neu diskutiert werden. Niedermaier: „Wir sind aber aktuell zuversichtlich, dass sich die Stadt doch noch anders entscheidet, und wollen weiter an dem landesbedeutsamen Verkehrsprojekt Alpenbus festhalten.“

