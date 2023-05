Stadt Tölz spendiert neue Weihnachtslichter für Hausbesitzer in Marktstraße

In einer Visualisierung zeigte Sandra Herrmann auch dieses Bild von den Lichtkugeln im nächtlichen Kurpark. Zunächst ist aber erst die Altstadt an der Reihe.

Entscheidung im Ausschuss

Von Christoph Schnitzer schließen

Die Stadt zeigt sich spendabel und bietet allen Hausbesitzern in der Marktstraße einen kostenlosen Austausch der weihnachtlichen Lichterketten gegen LED-Leuchten an. Damit will das Rathaus auch ein Zeichen in Sachen Senkung des Energieverbrauchs setzen.

Bad Tölz – In der jüngsten Sitzung des Kur- , Tourismus- und Wirtschaftsausschusses ging es auch um eine weitere Idee der Tölzer Wirtschaftsförderung, um die Attraktivität zu steigern. Sandra Herrmann trug den Vorschlag vor, dass „prägende Plätze und Straßenzüge“ in der Umgebung der Marktstraße in Szene gesetzt werden sollen. Sie hatte sich von einer Lichtfirma einige unverbindliche visuelle Ideen schicken lassen. Darunter sind zum Beispiel Lichtkugeln, die in die Bäume gehängt werden können und in kaltem und warmem Licht erstrahlen. Alles natürlich in LED-Technik. Wichtig sei, so Herrmann, dass es ein modulares System sei, das in den kommenden Jahren schrittweise ergänzt werden könne. Beginnen wolle man rund um die Altstadt. Der mehrheitlich im Ausschuss beschlossene Auftrag bis maximal 40 000 Euro netto soll ausgeschrieben werden.

Lichtkugeln kommen gut an

Christof Botzenhart (CSU) fand den Vorschlag überzeugend. Die Kugelform sei relativ neutral und habe sogar etwas Poetisches. So könne man ein Lichtleitmotiv quer durch die Stadt legen. Auch Christine Brandl fand das „super“. Martin Harrer (FWG) interessierte sich dafür, welche Straßen und Plätze zunächst derart illuminiert werden sollen. Man wolle, so Herrmanns Antwort, erst einmal mit den Plätzen mit Bäumen, etwa am Nockherplatz, beginnen. Harrer wollte auch wissen, ob das nicht ein furchtbares Kabelgewirr geben werde. Das sei kein Problem, habe ihr der Anbieter versichert, sagte Herrmann. Den Preis pro Kugel (Frage von Toni Kollmeier, Grüne) wollte Sandra Herrmann angesichts der kommenden Ausschreibung nicht beantworten. Das würde zu einer Preisverzerrung führen, sagte Bürgermeister Ingo Mehner.

Es soll aber nicht kitschig werden

„Bitte darauf achten, dass es nicht kitschig wird“, bat Willi Streicher (SPD) und staunte, wie schnell sich der Zeitgeist dreht. Vor einem Jahr sei jegliche Beleuchtung nicht gewünscht gewesen. Er begrüßte die Austauschaktion in der Marktstraße und wünschte sich, „dass möglichst viele Hausbesitzer mitmachen“.

„Könnte man das nicht für die vier Woche leasen?“, erkundigte sich Matthias Winter (CSU). Dann könne man jedes Jahr neues Material bekommen und Geld sparen. Herrmann will diese Frage klären. Grundsätzlich könne man die Lichterkugeln auch bei anderen Veranstaltungen unterm Jahr mit anderen Farben nutzen. Michael Lindmair (FWG) begrüßte das modulare System, womit man schrittweise vorgehen könne. Bärbel Weixner (Grüne) hielt den vorgestellten Lichtmix für attraktiv. Man solle aber bitte darauf achten, dass das weiße LED-Licht einen warmen Ton habe.

Frei: Thema Parken wichtiger als Lichtkugeln

Die einzige kritische Stimme, die sich erhob, kam von Gabriele Frei (CSU). Die Lichtkugeln seien ein schönes „Gimmick“. Ihr sei es aber wichtiger, die Leute nach Tölz zu bringen und ihnen geeignete Parkmöglichkeiten anzubieten. „Dann kann man weiterreden.“

