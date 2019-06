Stadt steckt eine Viertelmillion Euro ins WC am Tölzer Parkhaus

Die Stadt Bad Tölz bringt mit großem finanziellen Aufwand ihre öffentlichen Toiletten in Schuss. Als nächstes ist das Klo am Parkhaus dran.

Bad Tölz– 2018 wurden wie berichtet die WCs im Bürgergarten und am Waldfriedhof erneuert. Jetzt ist das Klo neben dem Parkhaus an der Bockschützstraße an der Reihe. Es gab immer wieder massive Geruchsbeschwerden. Heute beginnen laut Pressemitteilung der Stadt die Sanierungsarbeiten – dringende Geschäfte muss man solange woanders erledigen.

„Das System der vandalismussicheren und selbstreinigenden Toilette hat sich für den öffentlichen Raum bewährt“, erklärt Bürgermeister Josef Janker. „Deshalb haben wir uns entschieden, auch an diesem für Einheimische wie Besucher zentralen Platz die WC-Anlage entsprechend zu sanieren.“ Dass die Sperrung ausgerechnet im Sommer problematisch ist, sei den Verantwortlichen bewusst. Aber die Baumaßnahme sei nur außerhalb der Frostperiode umsetzbar. Außerdem müsse sich die Stadt bei der Zeitplanung auch an den Kapazitäten der Fachfirma orientieren.

Geplant ist der Einbau von zwei Toilettenkabinen, eine davon barrierefrei und mit Wickeltisch. Vor dem Einbau der Fertigmodule erfolgt eine Sanierung des gesamten Innenbereichs des Hauses. Außen wird die Fassade renoviert und durch eine neue Lampentechnik ergänzt. Zudem erneuert die Stadt den Monitor als zentrale Informationsstelle. Für die gesamte Sanierung sind 250 000 Euro eingeplant. 2020 soll die WC-Anlage am Busbahnhof Isarkai saniert werden.

