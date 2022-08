Neue Technik macht‘s möglich: Bücher ausleihen in Sekundenschnelle

Von: Elena Royer

Karte scannen, alle Bücher hinlegen – fertig: Melanie Sappl, Leiterin der Stadtbibliothek, demonstriert bei einem Pressetermin, wie die Bibliotheksnutzer dank neuer Technik Ausleihe und Rückgabe selbst organisieren können. © Pröhl

Lange Wartezeiten am Ausleihschalter sind in der Stadtbibliothek Bad Tölz passé. Wie von Zauberhand können geliehene Bücher jetzt stapelweise verbucht werden.

Bad Tölz – Lange Wartezeiten am Ausleihschalter sind in der Tölzer Stadtbibliothek passé. Dort gibt es jetzt zwei neue Verbuchungsstationen, an denen die Nutzer ihre Bücher ab sofort selbst entleihen können. Der Clou daran: Nicht jedes Buch muss einzeln eingescannt werden – es genügt, den kompletten Stapel auf das Gerät zu legen. In wenigen Sekunden sind die Medien ausgeliehen.

RFID-Technik in Stadtbibliothek Bad Tölz eingeführt

Was wie Zauberei aussieht, macht die sogenannte RFID-Technik möglich, eine Identifizierung mittels elektromagnetischer Wellen. Den gesamten Bibliotheksbestand auf die neue Technik umzustellen, dauerte. Zirka 40.000 Medien mussten händisch mit einem sogenannten „RFID-Tag“, einem kleinen Klebeetikett, versehen werden. „Dafür haben wir sechs Monate gebraucht“, erklärt Melanie Sappl, die Leiterin der Stadtbibliothek. „Im März waren wir fertig“.

Weil die Bibliotheksnutzer ihre Bücher nun selbst entleihen können, ist künftig nicht mehr das gesamte Personal an der Ausleihtheke gebunden. „Dadurch haben wir mehr Zeit für die aktive Vermittlung unserer Bestände“, sagt Sappl. „Wir können uns sinnvolleren Aufgaben widmen, beispielsweise Schulklassen-Führungen.“ Sappl sieht in der Anschaffung des neuen Systems einen wichtigen Grundstein für die Zukunft gelegt. „Damit sind wir super gerüstet.“ Möglich gemacht hat die neue Technik ein Förderprogramm des Bundes. 37.000 Euro betrug die Fördersumme. 10 Prozent der Kosten musste die Stadtbibliothek selbst aufbringen.

Neue Verbuchungsstation mach die Ausleihe leichter

Um Bücher zu entleihen, müssen Bibliotheksbesucher einfach ihre Benutzerkarte unter den Scanner an der neuen Verbuchungsstation legen. Anschließend legt der Nutzer alle Bücher, die er entleihen will, auf die Platte der Ausleihstation. Auf dem Bildschirm ist nun zu sehen, wie das System nach und nach jedes Buch erfasst und verbucht. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird eine Quittung gedruckt.

Die Rückgabe der Bücher kann auf gleichem Wege erfolgen. Wer es mal nicht schafft, seine Bücher rechtzeitig innerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zurückzugeben, der kann die Rückgabebox vor dem Gebäude nutzen. Auch die wurde mit Hilfe der Fördermittel angeschafft. „Am nächsten Tag buchen die Mitarbeiter die Medien zurück“, erklärt Sappl. Prinzipiell sei es möglich, alle Medien per Einwurf in die Box zurückzugeben. „Große Spiele passen zum Beispiel nicht in die Box“, die müssen in der Bibliothek zurückgegeben werden“, erklärt die Bibliotheksleiterin. Und kaputt geht beim Wurf in die Box auch nichts. „Innen ist ein Federungssystem eingebaut“, so Sappl. „Da passiert nichts.“

Stadtbibliothek Bad Tölz behält auch Ausleih-Theke

Die Ausleih-Theke, an der ein Mitarbeiter die Medien verbucht, bleibt trotz des neuen Systems weiterhin bestehen. „Unser Motto ist: Jeder kann, keiner muss“, so Melanie Sappl.

