Leselust auf Knopfduck: Stadtbibliothek Bad Tölz setzt auf den „Buchfindomat“

Von: Andreas Steppan

Lesetipps aus dem kleinen roten Kästchen: Die stellvertretende Bibliotheksleiterin Irina Schwindt und Bürgermeister Ingo Mehner am neuen „Buchfindomat“. © arp

Um Kindern Lust auf Bücher zu machen, hat sich die Stadtbibliothek Bad Tölz die Neuentwicklung eines Startup-Unternehmens in ihre Räume gestellt.

Bad Tölz – Die Tölzer Stadtbibliohek hat eine neue Mitarbeiterin: Dr. Brigitte Bücherl – eine Dame mit blauer Haut, orangefarbenem Haar und einem auffallend breiten Mund – gibt hier seit Kurzem Kindern Lesetipps. Bei dieser frisch eingestellten Kraft handelt es sich um eine fingergroße Puppe im Stil der Sesamstraße, die in einem kleinen roten Kästchen sitzt: dem „Buchfindomat“. Damit beschreitet die Stadtbibliothek neue Wege, um Kinder zum Lesen zu animieren.

Bayerns einziger „Buchfindomat“ steht in Bad Tölz

Die stellvertretende Bibliotheksleiterin Irina Schwindt und Bürgermeister Ingo Mehner stellten die kleine Maschine jetzt bei einem Pressetermin vor. „Vom ,Buchfindomat‘ gibt es bis jetzt nur zehn Stück in Deutschland, und in Bayern sind wir die ersten, die ihn haben“, erklärte Schwindt. Bibliotheksleiterin Melanie Sappl habe das Gerät, das ein Startup-Unternehmen in Berlin entwickelt habe, beim deutschlandweiten Bibliothekstag entdeckt und sei „total begeistert“ gewesen.

Die Tölzer Stadtbibliothek hat das Kasterl erst mal für vier Monate ausgeliehen, gegen eine Gebühr von 400 Euro. In den ersten zwei Wochen sei die kleine Maschine schon sehr gut bei den jungen Leseratten angekommen, so Schwindt. Bei Gefallen könne man den „Buchfindomaten“ für 125 Euro im Monat weiter behalten.

„Buchfindomat“ gibt auf Knopfdruck Lesetippe

Und so funktioniert’s: Kinder auf der Suche nach dem passenden Lesestoff können an dem Mini-Automaten zuerst einmal per Knopfdruck angeben, ob sie die 1./2, 3./4. oder 5./6. Klasse besuchen. Für jede Altersgruppe schlägt die Puppe Dr. Bücherl – den Namen durfte sich das Tölzer Bibliotheksteam übrigens selbst aussuchen – dann drei Bücher vor. Wiederum auf Knopfdruck fasst die Puppe, die vor dem Hintergrund einer Bücherwand aus einem Guckfenster schaut und die Lippen bewegt, den Inhalt eines Buchs zusammen und liest ein Stück daraus vor. Die Kinder können über eine Ohrmuschel zuhören.

Haben sie dadurch Lust aufs Lesen bekommen, können sie das betreffende Buch natürlich gleich ausleihen. Und das funktioniert offenbar: Von „Wie ein Fisch im Baum“ von Lynda Mullali Hunt und „Böse Jungs“ von Aaron Blabey zum Beispiel seien aktuell sämtliche Exemplare verliehen, berichtete Schwindt. Das örtliche Bibliotheksteam kann dem Hersteller des Geräts mitteilen, welche Bücher als Nächstes präsentiert werden sollen.

August ist der stärkste Monat in Stadtbibliothek Bad Tölz

Der „Buchfindomat“ ist nur einer von vielen Ansätzen, mit denen die Stadtbibliothek auf spielerische Art Lust aufs Lesen macht. „Leseförderung liegt uns sehr an Herzen“, sagte Schwindt. Das klappt zum Beispiel auch über den „Sommerleseclub“. Die 150 Lesepässe, die die Einrichtung an der Hindenburgstraße dazu am Ferienbeginn ausgibt, seien immer im Nu vergriffen. Dort können Kinder sich für jedes in den Ferien gelesene Buch einen Stempel eintragen lassen und am Ende Preise gewinnen. „Und wir gewinnen damit viele neue Leser“, so Schwindt.

Traditionell sei der August der stärkste Monat in der Stadtbibliothek. Auch als es zuletzt draußen heiß war, seien die Kinder um 10 oder 11 Uhr gekommen, um sich vor dem Badeausflug mit Lesestoff einzudecken. Laut Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach verfügt die Stadtbibliothek inklusive ihrer Außenstelle, der Kurbücherei an der Ludwigstraße, über 61 000 Medien und verzeichnet 128 000 Ausleihen im Jahr.

