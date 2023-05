Stadtförster von Bad Tölz erntet viel Holz - und Lob von Stadtrat

Um die Entwicklungen im Wald der Stadt Bad Tölz ging es jetzt im Finanzausschuss. (Symbolfoto) © Xaver Ostner

Trotz extremer Wetterbedingungen 2022 blickt der Tölzer Stadtförster Florian Weber auf ein profitables Jahr zurück - auch dank hoher Holzpreise.

Bad Tölz – „Massel gehabt“, sagte Stadtförster Florian Weber im Finanzausschuss. In allen Sortimenten – Stammholz, Industrie- und Brennholz sowie Hackschnitzel – habe man im vergangenen Jahr zu Preisen „so hoch wie schon lange nicht mehr“ verkaufen können. Das spülte eine Gesamtsumme von gut 186.000 Euro in die Stadtkasse. Im Vorjahr waren es fast 60.000 Euro weniger, allerdings bei geringerem Holzeinschlag.

Stadt Bad Tölz hat namhafte Waldbestände am Blomberg

Die Stadt besitzt am Blomberg namhafte Waldbestände. Über ihre Bewirtschaftung gibt der Stadtförster alljährlich seinen Bericht ab. 2022 war laut Klima- und Temperaturaufzeichnungen „wieder ein Extremjahr“, so Weber. Man habe ein starkes Auftreten des Borkenkäfers erwartet. „In unserer Region sind wir aber erstaunlicherweise mit einem blauen Auge davongekommen.“ Gerade einmal 100 Festmeter (FM), das sei verschwindend gering, habe man rasch herausgeholt. Für diese „insektizidfreie“ Käferbekämpfung gab es Zuschüsse des Freistaats, nämlich gut 3200 Euro.

Florian Weber, Stadtförster von Bad Tölz. © Christoph Schnitzer

Sonderlob spendete der Landwirt Anton Mayer (CSU). Das alles sei kein Zufall. „Weil Ihr den Wald in Ordnung haltet, darum gibt es wenig Käferholz.“ Mit „Ihr“ meinte Mayer den Stadtförster und seine Mitarbeiter Josef Schönherr und Alois Adlwart.

Die vom Forst langfristig festgelegte jährliche Holzeinschlagmenge beträgt 2620 FM. Dieser sogenannte Hiebsatz wurde 2022 „fast in einer Punktlandung“ erreicht, berichtete Weber. In Eigenregie wurden 979 FM und durch Unternehmer 1754 FM geschlagen – in Summe 2733 FM. Das Gros entfällt auf Nadelholz (1860 FM). Laubstammholz: 56 FM; Industrie- und Brennholz, Hackschnitzel: 817 FM.

Bad Tölz will Wald fit machen für den Klimawandel

Es gab drei große Hiebe. Noch im Januar wurden am Unteren Stallauer Blomberg 650 FM erntereifer Bäume gefällt. Weber zeigte zufrieden Fotos von der bereits nachwachsenden Waldgeneration. „Da kann man auch dicke Fichten ernten.“ Die zweite Maßnahme betraf die östliche Wackersberger Alm hinunter zum Lehrbienenstand (rund 600 FM). Der etwas geringere Nadelholzanteil bei der Waldverjüngung sei auf Wildverbissschäden zurückzuführen. Man sei diesbezüglich im Kontakt mit den Jägern.

Sehr profitabel war die Durchforstung eines drei Hektar großen und bereits gut durchmischten Waldgebiets am Schachen. Weber sprach von „traumhaftem Bestand“. Die anfallenden Buchenholzmengen hätten genau zum richtigen Zeitpunkt einer hohen Nachfrage verkauft werden können. Statt 60 bis 70 Euro pro FM habe man bis zu 100 Euro erzielen können. Der Durchschnittspreis für die insgesamt geschlagenen 2733 FM Holz habe 68,19 Euro betragen. Weber zeigte dazu eine Grafik über die Entwicklung des Nadelholzpreises, der 2022 mehr als deutlich über dem Zehn-Jahres-Schnitt lag.

Der Ausblick: „Den Wald fit machen für den Klimawandel“, zitierte Weber eines der Ziele aus dem jüngst vom Stadtrat verabschiedeten Klimaschutz-Aktionsplan. Aktiver Waldumbau heißt Reduzierung des Fichtenanteils zugunsten anderer Baumbestände wie Tanne, Buche und Bergahorn. Ein besonderes Augenmerk werden die Forstarbeiter heuer zum Beispiel auf den „nadelholzdominierten“ Waldbestand im Farchet richten. Dort soll – mit Harvester – durchgeforstet werden.

Von Christoph Schnitzer