Stadtmarke: Die sieben Werte von Bad Tölz

Teilen

Der Tölzer Löwe zeitgemäß interpretiert: Das Bild von Alexander Dik hängt im Bürgermeister-Büro und soll auch Tradition und Moderne symbolisieren. © cs

Kritik auf der einen Seite, Zuspruch auf der anderen: Bei der Gestaltung der Tölzer Stadtmarke gehen im Stadtrat die Meinungen auseinander. Am Ende stimmte die Mehrheit aber für eine Fortsetzung des Prozesses.

Bad Tölz – Die in einem langwierigen Prozess entwickelte Stadtmarke von Tölz beruht auf sieben Werten. Auf Anhieb hätte sie vermutlich keiner der Stadträte zusammengebracht, wie die erstaunte Nachfrage von Peter von der Wippel (FWG) nach einer Vorstellung der Werte in der jüngsten Sitzung zeigte. Auch Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) gab zu, dass er sie nicht alle nennen könne, aber er trage sie stets aufgeschrieben bei sich. Das helfe ihm sehr in der Alltagsarbeit. Sie lauten also: naturverbunden, bewegend, vitalisierend, kulturschaffend, gestaltungsfreudig, heimatverbunden und geerdet.

In der Sitzung sollte nun der nächste Schritt gegangen werden, nämlich die Entwicklung einer Corporate Identity (CI) sowie eines dazugehörigen Logos. Das dient dazu, so Sandra Herrmann von der Wirtschaftsförderung, die Identität und Werte sichtbar zu machen. Neben dem Logo zählen auch Sprachstil, Bildsprache, Schriftarten und Farbwelten dazu, so Herrmann.

Mehrere Agenturen sollen dazu nun einen sogenannten „Pitch“, also eine Wettbewerbspräsentation, erarbeiten. Diese Vorschläge kosten per se noch kein Geld. Erst der Zuschlag und das dann erarbeitete Markenhandbuch mit Logo, Farbwelten, Schriftarten und Anwendungsbeispielen (Corporate Design), muss bezahlt werden. Im Beschluss sind dafür maximal 25 000 Euro vorgesehen.

Altes Werbematerial wird Schritt für Schritt ersetzt

Eine Diskussion entwickelte sich im Stadtrat zum Beispiel über die im Beschluss vorgeschlagene Formulierung, dass der Stadtrat einer anschließenden Umsetzung des neuen Corporate Designs (CD) zustimmt. Davon sah sich Bärbel Weixner (Grüne) ein bisschen unter Druck gesetzt. „Wir haben doch auch mal darüber gesprochen, Werbematerial zu reduzieren. Wir brauchen doch jetzt nichts überstürzen bei der Umsetzung.“ Die hohen Kosten für den Stadtmarke-Prozess – „bisher im niedrigen sechsstelligen Bereich“ – hatte schon Johannes Gundermann (Grüne) moniert.

Bürgermeister Ingo Mehner stellte klar, dass man nicht alles an altem Werbematerial einstampfen, sondern Schritt für Schritt bei Bedarf ersetzen werde. Der umstrittene Satz im Beschluss wurde dahingehend geändert, dass man eine CD-Umsetzung anstreben werde.

Julia Dostthaler (CSU) stimmte genau wie Johannes Gundermann gegen die Bewilligung der 25 000 Euro. „Das ist alles zu wenig für zwei Jahre Herumdiskutieren. Für mich gibt es kein greifbares Ergebnis.“ Dostthaler fiel dazu der Begriff „wolkig“ ein.

Streicher überzeugt: „Werden moderner und lebendiger“

Willi Streicher (SPD), früherer Marketingexperte bei einem Geldinstitut, appellierte hingegen dafür, den Stadtmarke-Prozess fort- und umzusetzen. Er sprach von einem „ganzheitlichen Ansatz“ und war überzeugt, dass „wir moderner und lebendiger werden“.

Michael Lindmair (FWG) sprach sich ebenfalls für die Ausschreibung aus. Nach seiner Wahrnehmung seien die Tölzer Händler und Gewerbetreibenden ohnehin schon viel weiter. „Die arbeiten bereits mit den Markenwerten und warten auf Ergebnisse von uns.“ Der Zweite Bürgermeister nannte das Beispiel Hotel auf der Wackersberger Höhe. Im Auftritt des neuen Hotels werde man bei der Eröffnung hoffentlich im Sommer die Markenwerte wiederfinden. Insofern sei die Weiterentwicklung von Logo und Markenhandbuch nur konsequent. Dem stimmte die Mehrheit schließlich zu.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.