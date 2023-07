Stadtradeln: Tölzer Familie mit 860 Kilometer ganz vorne

Von: Christoph Schnitzer

Die erfolgreichsten Stadtradler-Teams: (v.li.) Martina Geisberger und Walter Huber namens der Stadtwerke-Equipe, Florian Kolacny und Johanna Spieß mit Töchterchen Celia, Peter Schottenheim, Maximilian Filipp, Bürgermeister Ingo Mehner und Tobias Opitz (WSV Bad Tölz) mit Tochter Valentina (re.) und Freundin Ellie. © cs

Zehn Tonnen CO2: So viel haben die Tölzer Teilnehmer beim Stadtradeln eingespart. Für die Eifrigsten gab es nun eine Auszeichnung vom Rathaus.

Bad Tölz – Bürgermeister Ingo Mehner durfte so richtig stolz sein. Zum vierten Mal haben die Tölzer Teilnehmer am Stadtradeln die meisten Kilometer im Landkreis zurückgelegt. Drei Wochen war Zeit. 106 Teams aus Unternehmen, Ämtern, Schulen und Familien waren im Kreis an den Start gegangen. Insgesamt wurden 182 000 Kilometer zurückgelegt. Die Tölzer allein schafften 61 225. Das sind rund zehn Tonnen CO2, die eingespart wurden.

Grund genug für Bürgermeister Ingo Mehner, die besten Teams einzuladen und sie mit Gutscheinen und „einem Radler für die Radler“ auszuzeichnen. Die Tölzer Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsbeauftragte Sabrina Lorenz nahm die Ehrung vor und nannte Zahlen. Tölz hat 368 Teilnehmer – von insgesamt 1205 – gestellt. 28 Tölzer Teams strampelten drei Wochen für den guten Zweck und taten nicht nur etwas für ihre Gesundheit, sondern auch für den guten Ruf der Stadt.

Wassersportverein tritt kräftig in die Pedale

Die Familie Spieß-Kolacny hatte mit 860 Kilometern in der Kategorie Familie die Nase vorn. Bei der Firmen-Wertung siegten mit 1354 Kilometern die Stadtwerke, deren Bester Lars Bachmann während der Ehrung schon wieder mit dem Radl in München unterwegs war. Geschäftsführer Walter Huber freute sich mit Martina Geisberger (Marketing) über die Ehrung. Der Wassersportverein Bad Tölz bewies, dass er auch an Land Topleistung zeigt. 14 577 Radl-Kilometer waren bei den Mannschaften unschlagbar. Peter Schottenheim, Maximilian Filipp und Tobias Opitz waren zur Ehrung ins Tölzer Rathaus gekommen.

Bei einer Brotzeit war dann Zeit, fachzusimpeln und zum Beispiel die ewige Frage „Radfahren in der Marktstraße“ zu diskutieren. „Wenigstens hinauf“, regte Florian Kolacny an. Das Hauptproblem, so Mehner, seien heutzutage die E-Biker, die locker mit 25 km/h aufwärts fahren können. „Das geht einfach nicht.“

