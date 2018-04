Stadtrat in Klausur: Thema Heizwerk

Seit einigen Jahren geht der Tölzer Stadtrat regelmäßig in Klausur und diskutiert intern über „heiße Eisen“ oder künftige Leitlinien. Diesmal geht‘s um ein Heizwerk am Kogel.

Bad Tölz –Zwei Tage sind die Räte seit Freitag in Nesselwangim Allgäu und haben sich vorgenommen, eine Weichenstellung in Sachen regenerativer Energieerzeugung vorzunehmen. Konkret geht es um das Heizwerk (Hackschnitzel), das die Stadtwerke seit längerem am Fuße des Kogels errichten wollen. Um sich über Größe und Situierung ein Bild machen zu können, haben die Stadträte auf der Fahrt nach Nesselwangam Freitag in Lermoos und Grän zwei Heizwerke im benachbarten Österreich besichtigt.

Das Thema Heizwerk war der Punkt, über den bei der Tölzer Bürgerversammlung im März am ausführlichsten diskutiert wurde. Während die Stadtwerke auf dem Standpunkt stehen, dass für die viel beschworene Energiewende auch etwas getan werden muss, bezweifelten mehrere Anlieger, ob dies mit einer so großen und, so ihre Annahme, eher unwirtschaftlichen Anlage am Ortseingang von Tölz geschehen müsse. Das Tölzer Bauamt hatte auch städtebauliche Bedenken gegen einen Bau eingeräumt.

chs