Begründung „dürftig und substanzlos“: Post-Schließung in Bad Tölz erregt massiven Unmut

An der Auslastung kann es nicht liegen. Fast immer warten Kunden in einer Schlange vor dem Schalter der Hauptpost an der Hindenburgstraße. Hauptpost wird im Jubiläumsjahr geschlossen „Wir nehmen die Post-Werbung gern beim Wort“ © Christoph Schnitzer

Seit die Schließung der Post im Zentrum von Bad Tölz angekündigt wurde, kochen die Gemüter hoch. Nun wird der Stadtrat aktiv - mit zweifelhaften Erfolgsaussichten.

Bad Tölz – Erst vor Kurzem, so schrieb auch der Münchner Merkur, meldete die Deutsche Post AG beim Betriebsgewinn den vierten Jahreshöchstwert in Folge. Eine weitere Erhöhung des Briefportos ist auch schon beantragt. Da kommt es nicht so gut an, wenn man in der Kreisstadt Bad Tölz die Hauptpost dicht machen will. Ende Juni wird die Post in der Hindenburgstraße ihre Pforten schließen (wir berichteten). Es ist übrigens ein Jubiläumsjahr. Vor 125 Jahren, 1898, bezog die Oberpostdirektion München ihr neues Gebäude, das auch architektonisch (Post-Stil) eine Besonderheit darstellt.

Stadtrat in Bad Tölz verabschiedet Protest-Resolution gegen Post-Schließung

Im Tölzer Stadtrat hatten die Pläne der inzwischen zur Aktiengesellschaft mutierten Post ein Nachspiel. Bürgermeister Ingo Mehner und Grünen-Sprecherin Johanna Pfund hatten sich vor der Sitzung kurzgeschlossen. Das Resultat: Eine Protest-Resolution, die das Plenum des Stadtrats einstimmig verabschiedete.

Allerdings ohne große Hoffnung, eine positive Reaktion zu bekommen. Zu dürftig und „subtanzlos“ waren die bisherigen Erklärungen der Post, wie Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) sagte. Die Argumentationskette der Post sei gewesen, dass die Tölzer Filiale von der Postbank betrieben worden sei. Und die gehöre der Deutschen Bank. Wenn die Deutsche Bank die Tölzer Bankfiliale aus Wirtschaftlichkeitsgründen schließe, dann sei dies zwar sehr bedauerlich. „Aber wir können darauf keinen Einfluss nehmen“, zitierte Mehner aus einem Brief.

Eigentümer des Post-Gebäudes vor vollendete Tatsachen gestellt

Seine Antwort, so Mehner, sei „sehr forsch“ ausgefallen. Er habe der Post vorgehalten, dass sie regelmäßig daran gescheitert sei, in Tölz dauerhafte Lösungen für Kooperationslösungen mit Einzelhändlern zu finden. Das habe schon zu viel Unmut in der Bevölkerung geführt. Lediglich die Tatsache, dass man in der Kreisstadt eine Hauptpost besessen habe, habe diesen Ärger „etwas abgekühlt“. Sollte diese Post aber aufgegeben werden, „dann ist vorprogrammiert, dass Sie keine seriösen Dienstleistungen mehr bei uns anbieten können. Ein Shop-Modell, das Sie bei Einzelhändlern integrieren, funktioniert in Tölz nicht.“

Auch mit Christian Worbs, dem neuen Eigentümer des Post-Areals, hat die Rathausspitze nach dem Bericht im Tölzer Kurier Kontakt aufgenommen. Auch er als Vermieter sei „vor vollendete Tatsachen gestellt worden“. Dabei wolle Worbs nur zu gerne die Post als Frequenzbringer in seine Gestaltungspläne einbeziehen, so Mehner.

Bürger aufgerufen, sich an Bundestagsabgeordnete zu wenden

In dem Brief an die Post kündigte der Bürgermeister für den Fall der Schließung an, den Protest der Bürger zu unterstützen und „spürbar zu stärken“. Das geschah in der Sitzung schon mal damit, dass er die Fraktionen und Bürger dazu aufrief, die Stimmkreisabgeordneten zu kontaktieren und auf den Missstand hinzuweisen.

Toni Kollmeier (Grüne) hatte auch mit Mitarbeitern der Tölzer Hauptpost gesprochen und berichtete, dass die nun zum Teil in den Ruhestand gingen oder nach Holzkirchen, ja sogar Taufkirchen fahren müssten. Er selbst sei in seinem Beruf (Pflegedienst) massiv von der Schließung betroffen, da bestimmte finanzielle Dienstleistungen, etwa das Postident-Verfahren, nur von befähigten Personen ausgeführt werden dürfen. „Ich muss künftig nach Holzkirchen fahren.“

Willi Streicher (SPD) erinnerte an die Gesetzeslage, die vorschreibt, dass die Post bundesweit 12 000 Filialen vorhalten muss. Ab 4000 Einwohnern müsse eine Filiale in zusammenhängend bebauten Gebieten in maximal 2000 Metern erreichbar sein. „Das sind wir in Tölz himmelweit weg.“ Er bat die Verwaltung, dies zu überprüfen.

Tölzer Stadtrat will Post beim Wort nehmen

Michael Lindmair (FWG) zitierte ironisch einen Postsprecher, der im Januar in der „Tageschau“ verkündet hatte, dass in 99 Prozent der der Standorte, wo die Post verpflichtet sei, eine Filiale vorzuhalten, auch eine betrieben werde. Der Zweite Bürgermeister empfahl, den Druck zu erhöhen.

In der Resolution werden die in der Innenstadt nötigen Post-Leistungen aufgelistet. Es gehe nicht nur um Briefmarken, sondern auch das Entgegennehmen und Abholen von Paketen, die dazugehörige Beratung, das Betreuen von Postfächern und die Leistungen einer Postbank. Die Resolution, die einmütig angenommen wurde, schließt mit den Worten: „Gerne nehmen wir die Post beim Wort, mit dem sie auf ihrer Website wirbt: ,Deutsche Post Filialen – überall in ihrer Nähe‘.“ Man stehe für weiterführende Gespräche gerne zur Verfügung.

Von Christoph Schnitzer