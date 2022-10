Stadtwerke Bad Tölz rufen Fotowettbewerb aus

Einsendeschluss am Mittwoch

„Wo zeigt dir die Natur ihre Energie?“ Diesen Titel trägt ein Fotowettbewerb, den die Stadtwerke ausgerufen haben. Wer an dem Fotowettbewerb der Stadtwerke teilnehmen möchte, kann noch bis zum Mittwoch, 2. November, sein Foto einschicken.

Bad Tölz - Für spektakuläre Tier- und Landschaftsbilder ist Bernd Römmelt in ganz Deutschland bekannt. Der Profi-Fotograf kommt am 12. November um 12.30 Uhr für seinen spannenden Vortrag „Tiergschchtn“, der für die ganze Familie geeignet ist, in das Tölzer Kurhaus. Dort präsentiert er in einer atemberaubenden Bildershow seine eindrucksvollsten Tierbegegnungen rund um die Welt.

Stadtwerke und „Wunderfalke Events“ veranstalten den großen Fotowettbewerb

Auch vielen Hobbyfotografen ist schon der ein oder andere treffende Schnappschuss in der freien Natur gelungen. Leider bleiben viele solcher kleinen Schätze oftmals im eigenen Fotoarchiv verborgen. Daher veranstalten die Stadtwerke mit „Wunderfalke-Events“ einen großen Fotowettbewerb unter dem Motto „Wo zeigt dir die Natur ihre Energie?“.

Zu gewinnen gibt es in den Kategorien „Erwachsene“ und „Kinder unter 14 Jahren“ je 3 x 2 Freikarten inklusive einem Meet-and-Greet mit Bernd Römmelt. Die Stadtwerke freuen sich auf viele Einsendungen. Die Gewinner werden telefonisch informiert. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Alle weiteren Infos, das Teilnahmeformular sowie die Anforderungen und Bedingungen findet man auf der Internetseite der Stadtwerke www.stw-toelz.de bei den Neuigkeiten.

