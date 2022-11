Städtepartnerschaftsverein: Martin Englert als Motor der grenzüberschreitenden Freundschaft gewürdigt

Von: Felicitas Bogner

Bei einem feierlichen Abend überreichte Monika Öttl ihrem Vorgänger Martin Englert (Mitte) eine Ehrenurkunde zur Ernennung zum Ehrenvorstand. Mit dabei waren auch der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner und der 2. Vorstand des Städtepartnerschaftsvereins, Alfred Binder (li.). © verein

Der Städtepartnerschaftsverein Bad Tölz ernannte vor kurzem den ehemaligen Vorsitzenden Martin Englert für sein jahrelanges Engagement zum Ehrenvorstand.

Bad Tölz – Als Anerkennung für sein jahrzehntelanges außerordentliches ehrenamtlichen Engagement im Städtepartnerschaftsverein wurde Martin Englert dieser Tage eine große Ehre zuteil. Bei einem Festakt im Gasthaus Isarwinkel überreichte ihm die heutige Vorsitzende des Tölzer Städtepartnerschaftsvereins, Monika Öttl eine Ehrenurkunde. Damit wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. „Bei der Mitgliederversammlung im Juli haben wir das einstimmig beschlossen“, erklärt Öttl. Als Initiator und ständiger Begleiter der Städtepartnerschaft zwischen Bad Tölz und dem in der Toskana liegenden San Giuliano Terme sowie Bad Tölz und dem französischen Vichy, war der ehemalige Tölzer Stadtrat Martin Englert von Beginn an die treibende Kraft, welcher die Kontakte zwischen den Städten mit viel Passion aufrecht erhalten hat.

Initiator und ständiger Begleiter der Städtepartnerschaft zwischen Bad Tölz und San Giuliano Terme

Er war es auch, der zu seiner aktiven Zeit die Satzung sowie die Eintragung ins Vereinsregister vorbereitete. „In den Jahren 2004 bis 2020 stand er dem Verein als Vorsitzender vor“, huldigte seine Nachfolgerin Öttl in ihrer Laudatio. Im Rahmen seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in dem Verein habe Englert beispielsweise Wochen der italienischen Kultur, Sprachkurse, Ausstellungen, bilaterale Begegnungen von Kommunalpolitikern und Bürgern sowie die regelmäßigen Reisen in die Partnerstädte organisiert und oft auch begleitet.

Aber nicht nur die Tölzer Vertreter des grenzüberschreitenden Vereins waren bei seiner besonderen Ehrung anwesend. Im Rahmen eines Besuches in der Kurstadt zur Leonhardifahrt waren auch Mitglieder des Vereins aus San Giuliano Terme und Vichy dabei, als ihr langjähriger Wegbegleiter seine Urkunde entgegennahm. „Das war natürlich toll, dass unsere Gäste bei der Ehrung von Herrn Englert dabei sein konnten. Auch er selbst war darüber sichtlich gerührt und fröhlich“, schwärmt Öttl. „Es war ein unvergesslicher Abend, der im Herzen bleibt“, berichtet die Vorsitzende.

