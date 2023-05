„Stärkstes US-Car-Treffen aller Zeiten“: Ami-Schlitten locken tausende Besucher nach Tölz

Von: Felicitas Bogner

Kurt Michalek aus Bichl fährt gleich mit zwei kultigen Cadillacs auf. © arp

Amerikanische Autos mit Kultstatus: Nach coronabedingten Einschränkungen fand das US-Car-Treffen zum ersten Mal seit 2019 in gewohnter Größe statt. Wer seinen aufpolierten Wagen präsentieren wollte, musste früh da sein.

Bad Tölz – Shelbys, Chevys, Dodges und Cougars, soweit das Auge reicht. Wer am Wochenende in Bad Tölz unterwegs war, konnte es kaum übersehen: Aus allen Richtungen kamen schwere Schlitten angefahren, um im Moraltpark beim US-Car-Treffen Aufstellung zu nehmen. Oldtimer, die man sonst nur aus Filmen kennt, lockten zahlreiche PS-Liebhaber aus der ganzen Bundesrepublik an. „Manche kamen sogar aus Hamburg“, schwärmt Veranstalter Peter Frech.

Oldtimer, die man sonst nur aus Filmen kennt, kommen nach Bad Tölz

„Dieses Treffen ist für mich jedes Jahr ein fester Termin im Kalender“, sagt Kurt Michalek aus Bichl. Mit seinen zwei „Cadillac Deville“, Baujahr 1959, in Blau und Rot ist er ein wahrer Blickfang. Vor acht Jahren hat sich der Rentner seinen Traum erfüllt. Einen roten Cadillac. Vier Jahre später gesellte sich das gleiche Modell in blau dazu. „Ich war schon immer ein totaler Autonarr“, gesteht er lachend und schaut liebevoll zu seinen auf Hochglanz polierten Babys rüber. „Den Roten habe ich aus Washington. Ich habe ihn auf E-Bay gefunden, und ein Bekannter hat mir geholfen, ihn nach Deutschland zu importieren“, erklärt der Bichler. Drei Monate habe es gedauert, bis das knapp 50 000 Euro teure Auto im Loisachtal ankam. Die US-Schlitten nutzt er nur zu seinem Privatvergnügen. „Ich bin auf vielen Treffen, und sonst kommen sie zu besonderen Anlässen aus der Garage.“ Für Filmproduktionen oder Hochzeiten verleiht Michalek seine Autos nicht.

Nicht nur bei Filmproduktionen ein beliebtes Motiv: Der Pink Cadillac wurde von vielen Besuchern abgelichtet. © arp

Cadilac Deville 1959 zieht Blicke auf sich

Ein paar Meter weiter sitzt Franz Scharf in einem Campingstuhl vor seiner Corvette aus dem Baujahr 1982. Er nutzt den Oldtimer nicht nur für spezielle Anlässe und Ausstellungen, sondern auch als Alltagsauto. „Der Wagen ist noch komplett analog und hat nichts Digitales drin verbaut“, berichtet er stolz. Knapp 100 000 Kilometer stehen auf dem Tacho. „Je nach dem, wie ich ihn fahre, verbraucht er zwischen 11 und 14 Litern. Aber bei 14 Litern muss ich ihm schon beinahe wehtun“, meint der Münchner mit einem Schmunzeln. Seit er sich für den seltenen Wagen entschieden habe, habe es noch mal zweieinhalb Jahre gedauert, bis er genau dieses Modell bei einem Oldtimerhändler in Ulm gefunden hatte. Mehr Zeit als in ein herkömmlichen Pkw stecke er nicht in seinen Sammlerauto. „Einmal im Jahr steht halt ein Ölwechsel an“, scherzt er.

Hotrods aus dem Jahr 1933

Kamen mit ihren 90 Jahre alten Hotrods angefahren: Olly Haitzer und Christian Müller sind eingefleischte Schrauber. © arp

Als Duo treten Olly Haitzer (53) aus Tölz und Christian Müller (35) aus dem Ostallgäu auf. Beide fahren einen Ford. Freilich keinen herkömmlichen. Immerhin sind die Ami-Autos älter als ihre Besitzer. „Unsere Hotrods sind aus den Jahren 1933 und 1934“, erklärt Haitzer. Aber nicht nur zu US-Car-Treffen kommt er mit seinem historischen Rennwagen. „Wir waren auch schon in Carole beim „Roll ’n’ Flat Beach Race“, sagt er. „Dort haben wir die Hotrods aber mit dem Anhänger hingebracht“, ergänzt Müller, der seinen Oldtimer 2015 aus Tennessee nach Europa hat schiffen lassen. „Ich habe davor über zwei Jahre nach so einem gesucht.“ Dann habe es noch einige Jahre gedauert, bis der Wagen so dastand, wie er am Wochenende zu bestaunen war. Denn: „Damals waren kein Motor und kein Getriebe drin“, schildert Müller, der als KFZ-Mechaniker arbeitet.

Ein echter Liebhaber-Wagen ist auch die 1982 gebaute Corvette C3 von Franz Scharf. © arp

So bunt und facettenreich wie die Autos ist auch das Drumherum bei dem Festival im Amerika-Style. Tausende Besucher und Familien schlängeln sich durch die Händlermeile mit Schmuck, Lederwaren und allerlei Essensständen. Beim Bullriding kann man seine Ausdauer beweisen, und Kinder springen auf der Hüpfburg um die Wette.

Tausende Besucher lockte bei schönstem Wetter und Sonnenschein das amerikanische Festival nach Tölz. © arp

Keine Schlägerei und viele friedliche Besucher

Peter Frech zieht am Montagnachmittag eine erste grobe Bilanz: „Es war sicher das stärkste US-Car-Treffen aller Zeiten“, meint er hochzufrieden. „Es war so gut besucht, dass wir leider am Sonntag auch ein paar Oldtimer abweisen mussten. Der Platz war schon am Vormittag brechend voll.“ Erfreulich sei, dass es keine Zwischenfälle zu verzeichnen gab: „Bisher kam es zu keiner Schlägerei. Alle sind friedlich, kommunikativ und einfach gut drauf.“

