25 Jahre Dekanat: Ein starkes Netz eint zwölf Kirchengemeinden in drei Regionen

Von: Christiane Mühlbauer

Der amtierende Dekan Heinrich Soffel (Mi.) mit seinen beiden Vorgängern vor dem evangelischen Gemeindehaus in Bad Tölz, dem Sitz des Dekanats: Jürgen Wieber (re., Dekan von 1998 bis 2004) und Martin Steinbach (li., Dekan von 2004 bis 2021). © arp

Die evangelischen Christen in den Regionen Bad Tölz, Wolfratshausen und Miesbach feiern am 8. Oktober das 25-jährige Bestehen ihres Dekanats. Die zwölf Gemeinden arbeiten sehr gut zusammen. In den kommenden Jahren müssen aber einige Herausforderungen bewältigt werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach – Wenn heute Strukturen verändert werden, werden sie meistens größer und weiter. In der evangelischen Landeskirche ging man Ende der 1990er-Jahre im Oberland einen anderen Weg: Es sollte kleiner und übersichtlicher werden. Der ehemalige Dekan Jürgen Wieber (heute 81 Jahre alt) spricht schmunzelnd von einer „Flurbereinigung“, wenn er an die Gründung des Dekanats Bad Tölz vor 25 Jahren zurückdenkt. Zwölf Kirchengemeinden in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach wurden darin vereint. Zuvor waren die Gemeinden in die flächenmäßig sehr großen Dekanate Weilheim-Schongau und Rosenheim integriert. Doch die Wege zu gemeinsamen Treffen waren sehr weit.

Wieber: „Es herrschte Aufbruchsstimmung“

Die Kirchenmitglieder standen der neuen Struktur sehr aufgeschlossen gegenüber, erinnert sich Wieber: „Es herrschte regelrecht Aufbruchsstimmung.“ Ziel war es, die Situation überschaubarer zu gestalten und im Oberland einen evangelischen Schwerpunkt zu setzen. Dabei wurde auch ein Logo kreiert: Es zeigt einen Kirchturm (weiß) und einen Berg (orange) vor einem imaginären See und Wiesen. Dazu wurden die Schlagworte „offen, frei und engagiert“ gewählt. „Es war uns wichtig, dass die Offenheit zu Anfang steht“, erinnert sich Wieber.

So arbeitet das Dekanat

Was ist eigentlich ein Dekanat? „Eine Kooperationsgemeinschaft von Kirchengemeinden“, erklärt Heinrich Soffel, der seit 2021 Dekan ist. Es sei aber „keine Struktur von oben“: „Sondern es geht darum, für die Kirchengemeinden, ihre Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen ein Miteinander zu organisieren“ – eine Art Haus quasi. Jede Kirchengemeinde entsendet Vertreter sowie einen Pfarrer in die Dekanatssynode (Versammlung). Zwei Drittel sind Laien, ein Drittel Theologen – das ist Vorschrift. Aus der Synode bildet sich wiederum ein Ausschuss, der die Geschäfte führt. Sitz des Dekanats ist Bad Tölz, die Verwaltung blieb jedoch in Rosenheim. Dort werden beispielsweise die Haushaltspläne erstellt, die dann aber im hiesigen Dekanatsausschuss besprochen und beschlossen werden.

Gewachsene Strukturen von Tölz ins Tegernseer Tal

Auf den ersten Blick irritiert es, dass Tölz-Wolfratshausen zusammen mit Miesbach eine Einheit bildet. Zumindest auf politischer Ebene knirscht es manchmal. Nicht jedoch auf kirchlicher. „Es gibt ein starkes Netz“, sagt Soffel und nennt als historisches Beispiel das Tegernseer Tal: „Es wurde ja früher von Tölz aus evangelisch erschlossen. Die Verbindung dorthin war immer schon da.“ In jedweder Hinsicht, sagt Soffel, könne man nach 25 Jahren eine sehr positive Bilanz ziehen: „Wir haben ein sehr gutes und kollegiales Miteinander, einen regen Austausch und ein hohes Maß an Verbundenheit.“

Apropos Netz: Einer der „Männer der ersten Stunde“ war Pfarrer Florian Gruber aus Wolfratshausen, heute stellvertretender Dekan. „Er war bei vielen Entscheidungen maßgebend“, erinnert sich Martin Steinbach, Dekan von 2004 bis 2021. So war es zum Beispiel Grubers Idee, dass sich die Kirchengemeinden untereinander unentgeltliche Darlehen geben, etwa für Renovierungen und Neubauten.

Zahl der Protestanten sinkt kontinuierlich

Als Steinbach sein Amt antrat, gab es im Dekanat 33 000 Protestanten. Heute sind es nur noch 28 000. Die meisten von ihnen, rund ein Viertel, leben im Bereich Geretsried-Wolfratshausen. Insgesamt aber sind Protestanten in allen Gemeinden im Vergleich zu den Katholiken in der Minderheit.

Aber es gibt auch Wachstum: In Holzkirchen zum Beispiel, wo es heute über 4000 evangelische Christen gibt, das sind mehr als in Miesbach (2500). Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es in Holzkirchen 500 und in Miesbach 1500.

Durch den Zuzug ins Oberland kommen nämlich überdurchschnittlich viele Protestanten. Trotzdem: Jedes Jahr verliert man rund ein Prozent der Mitglieder. „Unsere Kirche hat landesweit dreimal so viele Austritte wie vor zehn Jahren“, sagt Soffel. Woran das liegt? Die Dekane erörtern mehrere Gründe. Steinbach spricht von einem „Relevanzproblem der Kirche“. Soffel pflichtet ihm bei: „Während es früher selbstverständlich war, Kirchenmitglied zu sein, muss man sich heute dafür rechtfertigen.“ Für Soffel spielt aber auch die Kirchensteuer eine Rolle: „Bei jeder Steuererhöhung des Staats spürt die Kirche mehr Austritte.“ Er würde eine Diskussion darüber und eine Reform begrüßen.

Partnerschaft mit Christen im Heiligen Land

Auf Dekanatsebene wurden seit 1997 viele Arbeitsfelder ins Leben gerufen, etwa im Bereich der Jugendarbeit und Kirchenmusik. Vor 25 Jahren begann auch die Partnerschaft mit der evangelisch-lutherischen Kirchen in Jordanien und im Heiligen Land, genauer gesagt in Palästina. Jede Gemeinde im Dekanat hat eine eigene Partnerstadt dort: Bad Tölz, Lenggries und Kochel beispielsweise Jerusalem, Miesbach Ramallah, Wolfratshausen Beit Jala. Diese Zusammenarbeit ist sehr gewachsen, vor allem im Bereich der Jugendarbeit. Und: „Im Januar wird die Tochter des jetzigen Bischofs als erste evangelische Pfarrerin im Heiligen Land ordiniert“, freut sich Soffel.

Herausforderungen in den kommenden Jahren

Die Herausforderungen, mit denen die Verantwortlichen in den kommenden Jahren im Dekanat konfrontiert werden, sind groß. Sie hängen mit Umstrukturierungsprozessen zusammen, die die Landeskirche angestoßen hat. Entscheidungskompetenzen werden auf die mittlere Ebene verlegt – etwa Bauvorhaben oder die Planung der Pfarrstellen. „Das sind große Aufgaben“, sagt Soffel. In den kommenden Jahren wird sich die Anzahl der Pfarrerinnen und Pfarrer in Bayern halbieren. „Im Moment haben wir im Dekanat 26 Stellen“, sagt Soffel. Ab 2025 werden immer mehr Pfarrer in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig gebe es wesentlich weniger Theologiestudenten als früher. Soffel sieht in der Krise aber auch eine Chance: „Man weiß recht genau, was auf uns zukommt. Das eröffnet auch Möglichkeiten zur Gestaltung.“ Bei aller Verwaltungstätigkeit bleibe eines im Mittelpunkt: Die Aufgabe, „für die Menschen da zu sein und sie zu begleiten“.

Feier am 8. Oktober: Das 25-jährige Bestehen des Dekanats wird am Samstag, 8. Oktober, ab 17.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Bad Tölz gefeiert. Im Rahmen der Dekanatssynode spricht Regionalbischof Christian Kopp zum Thema „Kirche der Zukunft“. Alle Gläubigen sind eingeladen. Infos auf www.evangelisch-im-oberland.de.

