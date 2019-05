Start in Freibadsaison: Hoffen auf wärmere Temperaturen

Bei den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage haben wohl nur wenige bislang an die Freibadsaison gedacht. Doch diese hat im Landkreis tatsächlich schon begonnen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Alpenwarmbad Benediktbeuern hat bereits am 11. Mai eröffnet. Von einem großen Zulauf kann Mitarbeiterin Roswita Hirschinger freilich noch nicht berichten. „Nur vereinzelt wagen sich Besucher schon ins Nass, aber wenigstens Saisonkarten haben wir schon verkauft.“ Hirschinger hofft, dass ab nächster Woche sommerlichere Temperaturen die Menschen in die Freibäder locken.

Das Naturfreibad Eichmühle in Bad Tölz vertraut ebenfalls auf schönes Wetter und eröffnet an diesem Samstag, 18. Mai. Neu ist, so Bäderchef Reinhard Oberleitner, eine Dachterrasse, und ab Juni wird sich ein Riesenkrake zu den Wasserspielzeugen gesellen. Die Preise für Saisonkarten und -Kabinenmieten sind je um fünf Euro gestiegen.

Die anderen Freibäder bleiben vorsichtig. Die Gemeinde Bichl wartet mit der Eröffnung ihres Freibads wohl bis Ende des Monats, entscheidend ist das Wetter der kommenden Tage. Ähnlich wird im Naturfreibad Lenggries vorgegangen: Nächste Woche wird dort der Eröffnungstermin festgelegt.

Das Team des Alpenbads Arzbach steht schon länger in den Startlöchern. „Jetzt muss aber erst einmal ein paar Tage die Sonne scheinen, denn keiner will durch den Schnee zum Becken stapfen, und unsere Palmen erfrieren ja sonst auch“, sagt der Betreiber des Familienbads, Georg Willibald. Dieses Jahr gibt es in der Arzbacher Einrichtung eine neue Küche und frisch gestrichene Schwimmbecken. tpf

Öffnungszeiten

Alpenwarmbad Benediktbeuern: täglich von 9 bis 19 Uhr; Preise: Jugendliche 6-15

Jahre: 4 Euro, Erwachsene 8 Euro, Familienkarte: 20 Euro, 15-Punkte Karte: 25 Euro.

Naturfreibad Lenggries: noch geschlossen – dann täglich 10 bis 19 Uhr; Preise: Jugendliche 6-16 Jahre: 3 Euro, Erwachsene: 4 Euro, Familienkarte: 11 Euro.

Alpenbad Arzbach: noch geschlossen – dann täglich 9 bis 19 Uhr; Kinder 3-15 Jahre: 3,50 Euro, Erwachsene 4,50 Euro.

Freibad Bichl: noch geschlossen – dann täglich 13 bis 19 Uhr, Wochenenden/Feiertage 10 bis 19 Uhr; Preise: Kinder 6-15 Jahre: 3 Euro, Erwachsene 4 Euro.

Freibad Eichmühle Bad Tölz: täglich von 9 bis 19 Uhr; Preise: Jugendliche 5-16 Jahre: 2,50 Euro, Erwachsene 4 Euro.

