Start ins Berufsleben mit Hindernissen: Wenn Jugendliche keinen Schulabschluss haben

Jährlich verlassen etwa 15 Jugendliche im Landkreis die Schule ohne Abschluss. Zwei Vereine leisten Hilfe, damit die jungen Erwachsenen ihren Weg im Leben finden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Abschlussfeiern aller Schulen liegen einige Wochen zurück. Die meisten der erfolgreichen Absolventen genießen nun ihre freie Zeit, bis es für viele im Herbst mit Studium oder Ausbildung weitergeht. Doch nicht alle Jugendlichen im Landkreis verlassen die Schule mit einem Abschluss in der Tasche, und manche treten trotz Abschluss keine Lehrstelle an.

Aktuelle Zahlen, wie viele junge Leute die Schule heuer ohne Abschluss verlassen haben, liegen dem Staatlichen Schulamt in Bad Tölz noch nicht vor. „Verfolgt man die letzten Jahre zurück, kann man von relativ konstanten Zahlen um die 15 ausgehen“, erklärt Schulamtsdirektorin Ute Hübner. Als einen möglichen Weg für die Betroffenen nennt Hübner: „Diese Jugendlichen besuchen anschließend die Berufsschule und können einen Mittelschulabschluss nachholen.“

Probleme sind individuell

Einer, der sich ebenfalls mit der Thematik auskennt, ist Horst Niegel von „Arbeit für Jugend“ mit Sitz in Eurasburg. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken. „Wir haben vier Schülerinnen und Schüler unterstützt, die den Mittelschulabschluss nicht erreicht haben“, so Niegel. Zwei davon würden nun die neunte Klasse wiederholen. „Die beiden anderen besuchen eine spezielle Förderklasse in einer Einrichtung außerhalb des Landkreises, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.“ Beide seien noch nicht lange im Land. Traditionell, weiß Niegel, sei die Zahl der Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, im hiesigen Schulamtsbezirk niedrig.

Chancen sind unterschiedlich

Die Chancen der Betroffenen stuft er als unterschiedlich ein. Wenn sprachliche Defizite das Hauptproblem sind, „sind die weiteren Aussichten durchaus gut“. Diese jungen Leute könnten oft Förderklassen an der Berufsschule besuchen. Seien allerdings Schulverweigerung oder große Bildungsferne die Ursachen, sei eine Prognose sehr viel schwieriger. „In diesen Fällen sind individuelle Fördermaßnahmen, wie beispielsweise berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen hilfreich.“ Allerdings erstrecke sich die Hilfe von „Arbeit für Jugend“ nur in Ausnahmefällen auf dieses Klientel. „Oftmals verweigern diese Schülerinnen und Schüler die Unterstützung.“

+ Setzen sich für junge Leute ein: Die Tölzer Coaches um Hans Hegener (li.) und Michael Messerschmidt. © arp

„Tölzer Coaches“ betreuen 10 bis 20 junge Erwachsene

Davon berichten auch die „Tölzer Coaches“. Das Team, das aus etwa zwölf ehrenamtlichen Coaches besteht, betreute in diesem Jahr 10 bis 20 Jugendliche. „Es gibt zwar viele Ausbildungsplätze, aber es gibt auch genügend Jugendliche, die keine finden“, sagt Vize-Vorsitzender Hans Hesener. „Die Arbeitswelt ist sehr komplex, viele wissen gar nicht, was sie möchten. Das hemmt die Bereitschaft, sich Unterstützung zu suchen.“

Dem pflichtet Coaches-Vorsitzender Michael Messerschmidt bei. „Manche haben auch einfach keine Lust, etwas zu machen.“ Er berichtet von jungen Menschen, die auch mit 21 Jahren – fünf Jahre nach dem Mittelschul-Abschluss – nicht wüssten, was sie beruflich machen sollen. Es sei in solchen Fällen schwierig, die Balance zu finden zwischen Eigeninitiative und noch mal hinterhertelefonieren, so Hesener. „Wir wollen den Hund nicht zum Jagen tragen. Entscheidend ist, dass Wille und Biss vorhanden sind.“

Öffentlicher Nahverkehr ist ein Problem

Es gibt auch weitere Hürden: Beispielsweise, wenn in den frühen Morgenstunden kein Bus zur Ausbildungsstelle fährt und ein späterer Arbeitsbeginn nicht möglich ist. „Manchmal scheitert es an Kleinigkeiten“, so Hesener. So hätte vor ein paar Jahren ein Jugendlicher ohne Schulabschluss eine Bäcker-Lehre beginnen können. Der Vertrag kam aber nicht zustande, weil der Vater des jungen Mannes nicht erlaubte, dass er diese Lehre antritt. „Da haben wir dann keine Chance.“ Ein weiteres Problem sei es, dass es zwar viele offene Stellen für Facharbeiter, aber wenige für Hilfskräfte gebe.

Nachfrage nach Nachhilfe

Um Problemen schon früher vorzubeugen, haben die Coaches in diesem Jahr ihr Betätigungsfeld etwas verändert. Sie haben ihre Aufgabe in Richtung Nachhilfe verschoben, sagt Messerschmidt. „Der Bedarf ist immens.“ Die Coaches stehen dabei in engem Kontakt mit Schulen und anderen Einrichtungen wie AWO und Caritas. Eine externe Kraft kümmert sich um die Nachhilfe, die meist schon in der achten Klasse beginnt. „Da hat man noch gute Chancen, ab der neunten sind viele Strukturen schon eingefahren“, weiß Messerschmidt. Das Hauptaugenmerk der Nachhilfe richte sich auf die Fächer Deutsch und Mathematik. Hier mache sich der durch die Corona-Jahre fehlende Stoff bemerkbar. Hesener glaubt, dass sich die Lage noch verschärfen wird. Der Bedarf an Unterstützung sei schon in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.

Tipps für das Bewerbungsgespräch

Wichtig sei, den jungen Leuten etwas fürs Leben mitzugeben. Zum Beispiel Tipps, wie man sich fürs Bewerbungsgespräch kleidet. Die Coaches helfen auch, oft gemeinsam mit dem Unternehmerverein, Probearbeiten zu organisieren – die dann oft zu Ausbildungsverträgen führen. Gerade erst hätten sie zwei Geflüchtete an Tölzer Unternehmen vermittelt.

Insgesamt sieht Horst Niegel von „Arbeit für Jugend“ weiterhin gute Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. „Vor allem im Handwerk gibt es viele offene Stellen.“ Die größere Schwierigkeit sei es für die Schulabgänger mittlerweile, den Anforderungen der Ausbildungsbetriebe gerecht zu werden.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Doch auch die ehrenamtlichen Helfer sind auf Hilfe angewiesen. „Leider fällt es uns immer schwerer, ehrenamtliche Coaches zu finden“, sagt Niegel von „Arbeit für Jugend“. Vor einigen Jahren habe man noch die Ressourcen gehabt, jedes Jahr bis zu 40 Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Doch während der Corona-Zeit hätten einige Coaches ihre Tätigkeit beendet. So betreute der Verein im vergangenen Schuljahr insgesamt 21 Jugendliche. Wer Interesse hat, sich zu engagieren, ist in beiden Vereinen willkommen.

